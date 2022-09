Karel III. má sídla po celé Evropě: Něco zdědí, něčeho se bude naopak muset vzdát

Nový britský král Karel III. má po celé Británii řadu paláců a panství, ke kterým má vřelý vztah. Po smrti své matky Alžběty II. získal mnohá nová panství, která se pojí s funkcí panovníka, a musí se proto i přestěhovat. Naopak jiná sídla musí přenechat novému korunnímu princi, svému synu Williamovi.

BUCKINGHAMSKÝ PALÁC

Zatímco palác Clarence House je Karlovou londýnskou adresou od roku 2003, jako nový král se bude muset přestěhovat o 400 metrů dál do Buckinghamského paláce, oficiální rezidence panovníka v Londýně a správního sídla monarchie. Převezme také hrad Windsor, palác Holyroodhouse v Edinburghu, který je oficiálním sídlem panovníka ve Skotsku, a hrad Hillsborough, který má stejnou funkci v Severním Irsku.

Buckinghamský palác | zdroj: Profimedia

Karel III. zdědí i další nemovitosti, například Balmoral na skotském venkově, kde královská rodina ráda tráví léto (a kde královna ve čtvrtek zemřela), a Sandringham v hrabství Norfolk ve východní Anglii, kde královna tradičně trávila Vánoce.

Stěhování do Buckinghamského paláce vždy provázela jistá nechuť, protože panovník se musí vzdát svého dosavadního života a svého často útulnějšího domova.

Karel III. se do paláce Clarence House přestěhoval v roce 2003 po smrti své babičky, královny matky. Jeho odchod do Buckinghamského paláce je také signálem „nevyhnutelného“ propouštění zaměstnanců Clarence House, uvedlo ve středu vedení paláce.

Hrad Windsor | zdroj: Profimedia

Králův syn a dědic William se s manželkou Kate už dříve přestěhovali do sídla ve Windsoru, které poskytne jejich třem dětem více svobody než centrum Londýna, kde byl dosud jejich oficiálním sídlem Kensingtonský palác.

NEJVĚTŠÍ ZTRÁTA, HIGHGROVE

Největší ztrátou pro krále Karla bude bezpochyby Highgrove, který získal v roce 1980. Sídlo v jihozápadní Anglii bylo dokonalým ztělesněním jeho ekologické angažovanosti. Patří však Cornwallu, který poskytuje rentu dědici trůnu, a tím je teď princ William.

Když si král, tehdy ještě jen princ z Walesu, hledal soukromé sídlo, vybral si hrabství Gloucestershire u hranic Walesu. Třípatrovou georgiánskou novoklasicistní budovu obdélníkového půdorysu z roku 1798 nechal tehdy princ Charles přestavět v duchu ekologického přístupu. Například odpadní vodu z domu filtruje systém z rákosu. Přilehlé zahrady, které ročně navštíví na 30 000 turistů, byly princovým útočištěm a nebylo neobvyklé, že trávil večery pletím, stříháním nebo úpravou živého plotu.

Stanici BBC v roce 2010 řekl, že by byl „velmi smutný“, pokud by z Highgrove musel odejít. „Všechno, co jsem tu udělal... je to skoro mé dítě. Každý strom, všechno zde má svůj význam a nese znak tohoto místa,“ uvedl.

Hrad Balmoral | zdroj: Profimedia

VELŠSKÁ A SKOTSKÁ SÍDLA

Cornwallské vévodství získalo v roce 2006 také zámek Llwynywermod v jižním Walesu, který byl opět renovován podle ekologického vkusu nového britského krále.

Karel III. zdědil po své babičce zámek Birkhall, který leží na pozemcích panství Balmoral. On a Camilla tam trávili čas během první vlny pandemie covidu-19.

DOMY SPJATÉ S DRÁKULOU

Karel III. je vzdáleným potomkem Vlada Napichovače, který inspiroval vznik literární postavy Drákuly. V roce 2006 Karel III. z vlastních prostředků koupil domy z 18. století v rumunském Sedmihradsku (známém také jako Transylvánie) a přestavěl je na udržitelné penziony.

Král také značně finančně riskoval, když se ujal vedení konsorcia, které v roce 2007 koupilo honosné skotské panství Dumfries z roku 1750. Záměr byl sídlo přeměnit na muzeum, které by bylo finančně soběstačné a podpořilo místní ekonomiku. Právě zde strávil svou poslední noc jako princ, než se stal králem.