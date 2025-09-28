Dnes je neděle 28. září 2025., Svátek má Václav
28. 9. 2025 – 7:30 | Magazín | BS

Kouzelná láska: Dcera Ivy Kubelkové září po boku fešného hokejisty
zdroj: Profimedia.cz
Půvabná dcera slavné herečky vypadá se sympatickým hokejistou nadmíru spokojeně.

Šestnáctiletá dcera Ivy Kubelkové, Karolína Jirásková, našla štěstí v náručí talentovaného hokejisty Kristiána.

Nejde ani o žádné mladické pobláznění, zamilované hrdličky už spolu nějakou tu dobu vydržely: „Teď to bude osmý měsíc,“ prozradila Karolína pro eXtra.cz.

Společné bydlení neodmítá, ale momentálně se k němu zatím nechystá. Což v šestnácti letech dává přeci jen docela smysl: „Zatím mi je dobře doma. Ale jestli to půjde tou správnou cestou, tak určitě,“ uvedla.

„Největší radost mi dělá, když se směji s rodinou a mým přítelem,“ usmívala se.

Dobré vztahy má ale nejen s hokejovým sympaťákem. Dopustit nedá především na starší sestru Natálii: „My jsme se sestrou nejlepší kamarádky už odjakživa. Vždy, když potřebujeme pomoc, tak se obrátíme na tu druhou a je na nás spoleh. Je to krásné,“ pochvalovala si.

Karolína roste do krásy, což má přeci jen tak nějak v rodině. Modeling, s kterým měla do co činění jak maminka, tak sestra, ji nicméně neláká: „Přemýšlím nad tím, ale spíše ne. Myslím si, že by to nebylo úplně pro mě. Modeling je hodně těžký na psychiku, kvůli vizuální ideologii,“ prohlásila.

Momentálně chce radši studovat: „Zajímá mě psychologie. Chtěla bych studovat nějakou vysokou školu. Ráda bych se zaměřila také na filozofii a historii,“ zakončila.

