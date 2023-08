Aktualizováno: Kontroverzní fotografii s bílým práškem by měla primátorka Vaňková podle Hladíka vysvětlit

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) by podle svého někdejšího náměstka a nyní ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) měla vysvětlit fotografii s bílým práškem, která koluje po sociálních sítích. Důležité je, aby věc nevyvolávala další sérii otázek, řekl Hladík novinářům po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě.

Vaňková v pondělí televizi Nova řekla, že neví, zda jsou fotky pravé a co na nich je. Původně podle serveru Blesk.cz uváděla, že jde asi o fotomontáž. V pondělí připustila, že by fotografie mohla pocházet ze setkání s mladými lidmi v Brně před několika lety. Nevzpomíná si ale, zda se skutečně stalo to, co ukazuje snímek. Důvod k rezignaci kvůli snímku Vaňková nevidí.

Vaňková je primátorkou od roku 2018, v letech 2018 až 2022 byl Hladík jejím prvním náměstkem. Uvedl, že fotografii původně považoval za podvrh, a protože i Vaňková se vyjadřovala tímto způsobem, nevěnoval věci větší pozornost.

„Je potřeba, aby paní primátorka věci ozřejmila, aby nebyly další otázky, nevyvolávalo to sérii otázek,“ uvedl Hladík. Je podle něj nutné jasně říct, jaký je původ fotografie a jak věci jsou. Zda by měla zůstat na pozici primátorky, je podle něj věcí brněnské ODS. Za čtyři roky spolupráce s Vaňkovou Hladík nikdy neměl indicii, že by se něco podobného dělo, dodal.

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda dnes ČTK napsal, že kauzu považuje za zbytečnou letní bouři ve sklenici vody a nevyvozuje z ní žádné závěry. „Brno vždy bylo lehce alternativní město, tak to je,“ poznamenal. „Primátorka Vaňková má moji podporu a vnitřní věci si musejí vyříkat uvnitř jejich města,“ dodal Benda.

„Paní primátorka se k věci postavila čelem. Nabídla svou rezignaci a bude záležet na dalším jednání v brněnské koalici. Neznám další podrobnosti, abych mohl vyvozovat nějaké závěry. Paní primátorka zcela objektivně odvádí pro Brno a jeho občany dobrou práci. Město se úspěšně rozvíjí. To by mělo také zaznít,“ sdělil ČTK místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka.