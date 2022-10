Policisté z NCOZ stíhají po razii v Brně sedm lidí a dvě právnické osoby

Vrchní státní zastupitelství informaci zveřejnilo na webu. Kauza se týká privatizace městských domů, činnosti městské firmy a dotačních podvodů. O podání vysvětlení a přístup do kanceláře požádala kromě jiných i místopředsedu KDU-ČSL, dosavadního náměstka brněnské primátorky a kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Policisté z NCOZ zasahovali v Brně v úterý. Zadrželi deset lidí. Kriminalisté prohledávali prostory bytového odboru brněnského magistrátu, radnice městské části Brno-sever i Brno-Černovice, byli v Pískovně Černovice i u jednatele firmy Jiřího Hasoně (KDU-ČSL). O podání vysvětlení a přístup do kanceláře požádala také Hladíka. V prohlášení uvedl, že policii poskytne součinnost a že není z ničeho obviněný.

„Nadále probíhají úkony trestního řízení, a to především výslechy obviněných. Domovní prohlídky i prohlídky jiných prostor a pozemků byly v úterý ukončeny,“ uvedla žalobkyně Petra Lastovecká.

Podle serveru iRozhlas.cz jde o dvě větve případu, kdy první se týká pokusu o ovládnutí městské společnosti Pískovna Černovice. Policejní prověřování v tomto mapuje především aktivity podnikatele Michala Horkého, kterého policie podle serveru označuje za hlavu šestičlenné organizované zločinecké skupiny, jež chtěla městskou společnost ovládnout. Druhá větev prověřování se týká opět Michala Horkého a skupiny, která údajně za využití podvodného jednání a uplácení v privatizaci získala a následně se ziskem prodala bytové domy a byty, uvedl server.

Policisté byli i v brněnské advokátní kanceláři lidoveckého politika Filipa Ledera. ČTK řekl, že u něj byli policisté v souvislosti s jeho klientem a sám Leder nebyl zadržený ani obviněný.

Piráti nevstoupí do široké koalice v Brně, rozhodli se na poslední chvíli, dnes se měla podepisovat koaliční smlouva. Lídr pirátů Marek Lahoda novinářům řekl, že poslední kapkou byla úterní policejní razie v Brně. Kauz už je příliš mnoho, řekl Lahoda s tím, že Piráti nemohou do koalice s klidným svědomím vstoupit. V Brně se na koalici po volbách dohodlo sedm stran, a to ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, Piráti a ČSSD.