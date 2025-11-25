Kontrola radiátoru, která končí fakturou na 3000 Kč
25. 11. 2025 – 6:45 | Zprávy | Anna Pecena
Senioři varují: podomní technici znovu obcházejí domy a zneužívají strach z poruch
Podomní „kontroloři topení“ se opět objevují v českých městech a jejich trik je stále stejný: zazvoní, představí se jako technici údajně vyslaní správcem domu a po krátké, ničím nepodložené prohlídce radiátoru předloží účet na několik tisíc korun. Nejčastěji míří na seniory, kteří se obávají závad či vytopení sousedů – a právě toho se podvodníci snaží využít.
Podvodné návštěvy míří hlavně na důchodce
Tito samozvaní technici nejčastěji fungují v panelových domech, kde snadno obejdou větší počet bytů. Zaměřují se na starší obyvatele, protože ti bývají opatrnější a méně orientovaní v tom, co je skutečně povinné. Často tvrdí, že jde o bezpečnostní opatření nebo „nutnou revizi“, údajně vyžadovanou zákonem.
Ve skutečnosti však žádná taková povinnost neexistuje. Skutečné kontroly topných zařízení probíhají pouze u konkrétních instalací nebo změn a vždy jsou předem oznámené – buď správcem domu, bytovým družstvem, nebo firmou, která má s domem smlouvu. Žádná legitimní firma nechodí po bytech bez ohlášení a už vůbec nevybírá peníze na místě.
Podvodníci zpravidla radiátor vůbec nekontrolují. Dotknou se ventilu, prstem přejedou topné těleso a během minuty mají „hotovo“. Následuje faktura za několik tisíc korun.
Jak se bránit a nenechat se nachytat
Jediná správná reakce je nikoho do bytu nepouštět, pokud neproběhlo předchozí oznámení. Každý skutečný technik musí být dopředu avizován – ať už dopisem ve schránce, nástěnkou ve vchodu, SMS nebo domovníkem.
Když přesto někdo cizí stojí u dveří, stačí říct, že si jeho totožnost ověříte u správce domu. Falešní technici v tuto chvíli zpravidla rychle utečou. Rozhodně nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte, a neplaťte nic na místě. V případě podezření kontaktujte městskou policii a zároveň upozorněte sousedy a správce domu.
Podomní podvody se objevují pravidelně v různých podobách – kontrola radiátorů, komínů, plynu, vody, bezpečnostních dveří. Princip je vždy stejný: zastrašit, vzbudit dojem naléhavosti a vybrat peníze. Opatrnost a ověřování jsou proto zásadní.