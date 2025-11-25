Dnes je úterý 25. listopadu 2025., Svátek má Kateřina
Prachař přistižen s tajemnou zrzkou! Nemohli se od sebe odlepit celý večer

25. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Ještě nedávno se děsil vztahu, nyní už je možná všechno jinak.

František Prachař se ještě nedávno veřejně vyjadřoval ve smyslu, že je sám a nejspíš i nadále bude, protože se nepovažuje za úplně ideální partii.

„Já jsem single celý život, takže až se to jednou změní, budu o tom informovat, ale nevím, kdo by se mnou vydržel. Takže to moc nevidím. Ale samozřejmě nebráním se tomu,“ hlásil pro eXtra.cz.

Ale jedna věc je něco říkat a druhá konat, samozřejmě. Však vzpomeňme, jak si František dopřál velmi vášnivou a velmi veřejnou líbačku s jakousi cizinkou na mejdanu během filmového festivalu ve Varech. 

A že ve skutečnosti s největší pravděpodobností nemá nouzi, dokázal opět i na Iluminate party, kam dorazil s tajemnou zamaskovanou zrzkou.

O koho se jedná či zda jsme měli možnost vidět nově vzniklý vztah, zatím nevíme. Jisté ale je, že se od sebe dvojice prakticky celý večer nehnula, oba se dobře bavili, působili uvolněně a spokojeně.

Na konci večera pak herec džentlmensky oblékl své plamenovlásce kabát a zmizeli do tmy. Uvidíme, zda krásnou neznámou ještě někdy spatříme po Františkově boku.

Na snímky z akce se můžete podívat zde.

Tagy:
láska party vztahy herec
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

