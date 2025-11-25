Prachař přistižen s tajemnou zrzkou! Nemohli se od sebe odlepit celý večer
25. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Ještě nedávno se děsil vztahu, nyní už je možná všechno jinak.
František Prachař se ještě nedávno veřejně vyjadřoval ve smyslu, že je sám a nejspíš i nadále bude, protože se nepovažuje za úplně ideální partii.
„Já jsem single celý život, takže až se to jednou změní, budu o tom informovat, ale nevím, kdo by se mnou vydržel. Takže to moc nevidím. Ale samozřejmě nebráním se tomu,“ hlásil pro eXtra.cz.
Ale jedna věc je něco říkat a druhá konat, samozřejmě. Však vzpomeňme, jak si František dopřál velmi vášnivou a velmi veřejnou líbačku s jakousi cizinkou na mejdanu během filmového festivalu ve Varech.
A že ve skutečnosti s největší pravděpodobností nemá nouzi, dokázal opět i na Iluminate party, kam dorazil s tajemnou zamaskovanou zrzkou.
O koho se jedná či zda jsme měli možnost vidět nově vzniklý vztah, zatím nevíme. Jisté ale je, že se od sebe dvojice prakticky celý večer nehnula, oba se dobře bavili, působili uvolněně a spokojeně.
Na konci večera pak herec džentlmensky oblékl své plamenovlásce kabát a zmizeli do tmy. Uvidíme, zda krásnou neznámou ještě někdy spatříme po Františkově boku.
