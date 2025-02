Konečně štěstí? Půvabná moderátorka má po krutém rozvodu novou lásku: "Jsem strašně spokojená"

Nepříliš přátelský dozvuk selhaného manželství a soudy o péči o děti vrhají nepříjemné stíny, ale Iveta se má i tak fajn. Našla totiž nového partnera.

Iveta Lutovská se nejdřív proslavila svou krásou – v roce 2007 zvítězila v soutěži Miss Model of the World, v roce 2009 vyhrála Českou Miss a v témže roce se umístila osmá na Miss Universe, což je historicky nejlepší výsledek vítězky České Miss. Od úspěšného modelingu se pak Iveta postupem let přesunula spíše k moderování a po dvanáct let jsme ji mohli vídat na TV Nova – ať už v hlavním zpravodajství či v pořadech Volejte Novu, Život ve hvězdách či Víkend.

Poslední roky jsou ale pro půvabnou blondýnku docela bouře – z televize odešla a v roce 2022 se také rozvedla s dlouholetým partnerem Jaroslavem Vítem. Zrovna to jí ale nejspíš musí připadat jako včera, jelikož tahanice s exmanželem pokračovaly dál, dvojice se nemohla dohodnout, kdo a jak se bude starat o jejich dvě děti Anetu a Matěje, a vůbec vznikaly situace, které si zkrátka nechce prožít nikdo.

Po stínech ale přichází světlo. Iveta už totiž není sama a vypadá to, že po boku nového partnera našla štěstí, jak se sluší a patří: "Mám partnera a je to strašně fajn. Je to strašně milé a trvá to už nějakou dobu, ale pořád mi to přijde takové nové. Možná, že tím, že spolu nežijeme, tak se to jen tak neomrzí," rozplývala se pro magazín eXtra.cz

"Já jsem vlastně opravdu strašně spokojený člověk a nemám si teď na co stěžovat. Partner Vojta není ze showbyznysu a nemá to úplně rád, ale na druhou stranu se se mnou ukáže na plese. Myslím si, že se na to i těší, ale bojí se toho, že to nezná," pokračovala.

Nehodlá ale partnera násilím nutit k promenování před objektivy a mikrofony novinářů: "Nemyslím si, že bych to vyloženě nějak držela pod pokličkou, ale zároveň to nějak úplně nezveřejňujeme dennodenně. Já se snažím hodně respektovat to jeho soukromí."