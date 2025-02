Lucie Vondráčková o své roli v Ulici: "Ze scénáře se mi udělalo zle"

Vondráčková s chováním své postavy nesouhlasí – a je proto čím dál tím těžší se do role vůbec dostat.

Hrát záporáka je pro některé herce požehnání, protože je zkrátka nebaví zpodobňovat přehnanou dobrosrdečnost kladných postav. Ale umět antagonistu zahrát opravdu dobře, vystihnout nesympatickou, zlou náturu nepříjemné postavy, s sebou nese i řadu stinných stránek.

Přesvědčuje se o tom i známá herečka Lucie Vondráčková, která v milovaném seriálu Ulice ztvárňuje podlou ředitelku školy Soňu. Po herecké stránce jde prý o velmi dobrou roli, ale Lucka ji zvládá tak dobře, až někteří diváci neumí rozlišit skutečný charakter od hraného a bůhvíproč si myslí, že je Vondráčková mrcha i ve skutečnosti. Sama herečka navíc přiznává, že hrát zápornou postavu je čím dál tím těžší, protože se s chováním zkrátka neumí ztotožnit.

Lucie má dva syny, třináctiletého Matyáše a devítiletého Adama. Její postava Soňa má také šestnáctiletého syna. A jsou to právě paralely v chování k potomkům, které jsou pro Lucii nejobtížnější: „K synům se chovám úplně jinak než Soňa k Erikovi. Osobně se mě to dotýká a je mi ho líto,“ dušuje se Lucie v rozhovoru pro TV Nova.

Rozpor mezi tím, co jako matka cítí, a co musí před kamerou předstírat, jí prý občas dokáže i docela ranit: „Tím pádem se tam dostanete do největšího střetu toho, co jako matka cítíte a co jako matka musíte hrát. A to je někdy fakt silné kafe a už je to přes čáru,“ tvrdí.

Nastínila navíc, co můžeme ještě čekat: „Když jsem si četla scénář, tak mi nebylo dobře. Musím vám říct, že včera jsme točili jednu scénu, kde jsem byla fakt zlá. Dotočili jsme a mně se úplně klepaly ruce, protože s mnoha jejími názory naprosto nesouhlasím,“ postěžovala si. Vypadá to, že žádné probuzení dobrého srdce se u ředitelky Soni zatím nechystá.