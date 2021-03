Konec trumpismu? Kdepak, spíš nový začátek

Kdo doufal, že odchodem Donalda Trumpa z Bílého domu končí i období trumpismu, ten se o víkendu přesvědčil o opaku. Exprezident má republikány pevně v rukou a nadále rozhoduje o tom, čemu mají věřit a co mají odmítnout.

Na Konferenci konzervativní politické akce (CPAC) Trump o víkendu v prvním projevu po odchodu z Bílého domu nevyloučil, že by se za čtyři roky mohl ucházet o druhý prezidentský mandát. „Možná se rozhodnu porazit je (demokraty) potřetí,“ řekl doslova, čímž znovu naznačil, že skutečným vítězem údajně zmanipulovaných listopadových voleb je on, a nikoliv Joe Biden. Zároveň vyloučil, že by chtěl založit novou politickou stranu. Není divu - z mocenskopolitického hlediska by rozdělení voličské základny bylo chybou, zvlášť když je Republikánská strana sjednocená, jak Trump prohlásil. A nová strana není ani potřeba – tvrdé jádro republikánů stále stojí za svým exprezidentem.

Koho tedy zajímá, kterým směrem se republikáni vydají po prohrané bitvě o Bílý dům, ten má nyní alespoň v jedné věci jasno: Rozhodně se nezbaví Trumpa. Alespoň ne v dohledné době.

Tytam jsou veškeré naděje, že by se po šestitýdenní pauze mohl objevit umírněnější Donald Trump, který přece jen bude zpytovat svědomí a upustí od rétoriky ve stylu „nevěřte svým vlastním očím“. Anebo že alespoň ve vší tichosti vyklidí pole a půjde si někam hrát golf. Něco takovému mu prostě není dáno, je typem člověka, který musí být středem pozornosti za každou cenu.

Stále stejná písnička: Zfalšované volby, vyprovokované nepokoje

Před účastníky konference zopakoval prakticky jen to, co už hlásal před necelými šesti lety v předvolebním boji: Útočil na migranty a varoval, že Ameriku zaplaví kriminálníci, pokud je nezastaví zeď na hranici s Mexikem. Vystoupil proti těm, kdo zájmy země obětují zájmům globálních elit. Znovu si postěžoval na údajně ukradené volby a manipulace a varoval před socialistickými poměry, k nimž Spojené státy pod prezidentstvím Joea Bidena údajně směřují. To celé uzavřel útoky do republikánských řad, především na poslance a senátory, kteří si dovolili zvednout ruku pro ústavní žalobu proti němu kvůli násilnostem v sídle Kongresu ze začátku ledna, kvůli nimž přišlo o život pět lidí.

Je jedno, jestli se Trump bude v roce 2024 znovu ucházet o prezidentskou kandidaturu, anebo zda si vybere korunního prince, kterého bude v bitvě o Bílý dům podporovat a který bude pokračovat v jeho kursu. Adeptů je na to dost.

Trumpovi skalní přívrženci nadále věří tomu, že jim volby byly ukradeny a že Biden je nelegitimní prezident. Že lednový útok na Kapitol byl důsledek zmanipulovaných voleb, případně že nepokoje vyvolali Trumpovi nepřátelé převlečení za jeho podporovatele. Pravda je mezi Trumpovými věrnými stále ohebným konceptem, jak napsal deník The New York Times.

Trump využívá latentní agresivity části svých stoupenců k tomu, aby výmysly a lhaním zakryl příčiny prohraných voleb. Od jeho vítězství v prezidentských volbách v roce 2016 totiž zažívali republikáni v podstatě už jen porážky. Před čtyřmi lety byla v jejich rukou všechna tři mocenská centra: Bílý dům, Sněmovna reprezentantů i Senát. Dnes jsou v rukou demokratů.

Republikánská partaj, to jsem já

Ti, kdo si vidí dále než jen na špičku nosu, si jasně musí uvědomovat, že ze slepé uličky vede jediná cesta: Zbavit se trumpismu. To však nebude jednoduché, protože tvrdé jádro nadále zůstává Trumpovi věrné, a toto tvrdé jádro je také dostatečně silné na to, aby zpacifikovalo případné protikandidáty, kteří pochybují o Trumpově soudnosti, ba dokonce si troufnou se mu postavit.

Trumpův stín republikány hned tak neopustí. Nejrůznější šetření dokazují, že jeho vliv mezi nimi je nadále velký. Podle únorového průzkumu Suffolk University pro deník USA Today by mu znovu daly hlas tři čtvrtiny jeho voličů a podle průzkumu Morning Consult pro magazín Politico a je 59 procent republikánů pro to, aby Trump v rámci strany zastával vůdčí roli.

Navzdory Trumpovým proklamacím, že Republikánská strana je sjednocená a silná jako nikdy předtím, ale exprezident nadále partaj rozděluje a dehonestuje každého, kdo slepě nenásleduje jeho kurs - podle hesla ‚kdo není se mnou, je proti mně‘.

Joe Biden tedy může být zatím v klidu. Ve volbách dostal o sedm milionů hlasů víc než Trump, a když jej nedokázali porazit ani sjednocení republikáni, těžko se to může za čtyři roky porazit těm rozděleným. Starých bílých mužů v partaji postupně ubývá, a i když Trumpovu opětovnou prezidentskou kandidaturu odmítá jen 29 procent republikánů, nelze očekávat, že by se toto procento postupně snižovalo – spíše naopak.