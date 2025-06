Konec (gastro) světa, jak ho známe: Co už v kuchyni nechceme a na co se zaměřit v roce 2025?

3. 6. 2025 – 13:47 | Komerční sdělení | Inzerce

Jaké byly trendy doposud? Instagram plný burgerů s porcí lanýžů větší než samotné maso, dezertů s barvami duhy nebo pokrmů, které na fotce vypadaly úžasně, ale chutnaly spíš jako experiment na Marsu?

Možná je čas to změnit. S létem přichází ideální chvíle přestat honit trendy a vrátit se ke kvalitě, která opravdu stojí za to. Podívejme se na to, co si zaslouží zůstat v minulosti, a jakými potravinami můžeme svůj život obohatit.

Tendence, které by měly zůstat v minulosti:

Lanýž a kaviár na každém rohu

Z luxusu se stala rutina – a to není dobře. Přehnané používání těchto ingrediencí a co hůř různých nekvalitních náhražek na všechno od burgerů po pizzu udělalo z výjimečné pochoutky otravné klišé. Opravdu si chceme dát lanýžové hranolky u stánku na ulici z nekvalitních ingrediencí? Rok 2025 patří jednoduchosti, kvalitě a úctě k originální chuti.

Jídlo jako dekorace, ne pokrm

Na Instagramu to vypadá dokonale, v reálu to jíst nechcete. Extrémně vysoké burgery, barevné latté nebo dezerty, které více připomínají spíše moderní umění než poctivou kuchyni – to vše se může tiše vytratit. Jídlo má být o surovině a chuti, ne o tom, kolik lajků nasbíráte.

Náhražky, které klamou

Ano, "fake meat" má možná své ekologické benefity, ale některé produkty jsou natolik průmyslově zpracované, že s přirozenou výživou nemají nic společného. Namísto imitací se raději zaměřme na kvalitní rostlinné i živočišné lokální popřípadě evropské zdroje, která získáme od prověřených farmařů.

Produkty, které by měly dominovat roku 2025

Rok 2025 má být o návratu k přírodě. Tady je náš výběr produktů, které by neměly chybět na vašem stole:

Fermentované potraviny: Balzám pro střeva

Kimchi, kysané zelí, kefír nebo miso – to vše je lahodné a zároveň blahodárné pro váš mikrobiom. A zdravá střeva rovná se silná imunita, lepší nálada a celková pohoda.

zdroj: www.edelikatesy.cz

Jamón Ibérico de Bellota: Maso, která vám přinese benefity

Španělská sušená šunka z prasat krmených žaludy není jen luxusní záležitostí, ale také výživným pokladem. Obsahuje zdravé nenasycené tuky, kvalitní bílkoviny a chuť, která nepotřebuje žádný marketing. Vychutnejte si ji samotnou nebo čerstvým chlebem – a užijte si malý luxus bez výčitek.

Extra panenský olivový olej: Tekuté zlato

Olivový olej je synonymem středomořského zdraví. Je plný antioxidantů, podporuje zdravé srdce a díky jeho jemné chuti povýší každý salát, ryby, pečenou zeleninu nebo i obyčejnou topinku na gastronomický zážitek.

Červená čočka nebo malé fazole

Luštěniny s rychlou přípravou a vysokým obsahem bílkovin a vlákniny. Jsou ideální pro kombinaci s lokálními ingrediencemi, jako je kořenová zelenina, a skvěle zapadnou do české kuchyně jako náhrada těžkých příloh.. Ideální volba pro moderní a zdravý jídelníček.

Jablka, Švestky, Hrušky

Jablka jsou plná vlákniny, vitamínů a antioxidantů. Jsou skvělá jako rychlá svačinka, do salátů, nebo v podobě pečených dezertů bez přidaného cukru. Švestky podporují trávení díky vysokému obsahu vlákniny a přirozených cukrů. Jsou skvělé čerstvé, sušené nebo jako základ pro zdravější verzi ovocného koláče. A hrušky

obsahují mnoho vlákniny, vitamínu C a přírodního cukru. Hrušky můžete použít i do dezertů či salátů.

Proč si dopřát návrat k jednoduchosti?

Život je příliš krátký na to, abychom plýtvali energií na zbytečné a povrchní trendy. Rok 2025 je šancí zaměřit se na kvalitu, jednoduchost a pravou chuť. Nechte extravagantní módní výstřelky v minulosti a vsaďte na poctivé potraviny, které nejen skvěle chutnají, ale prospívají i vašemu zdraví.

Tak co říkáte? Vyčistíme si společně talíře od zbytečností a přivítáme léto s chutí, která má smysl?