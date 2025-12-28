Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou pomoc ve výši 2,5 miliardy dolarů
28. 12. 2025 – 9:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou hospodářskou pomoc ve výši 2,5 miliardy amerických dolarů (zhruba 51 miliard Kč).
Uvedl to kanadský premiér Mark Carney, který se dnes sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jenž se v zemi zastavil před návštěvou Spojených států. Informuje o tom agentura Reuters. Ukrajinský prezident dnes rovněž telefonicky hovořil s evropskými lídry, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová následně uvedla, že společným cílem je trvalý mír a územní celistvost Ukrajiny.
Kanadská pomoc Ukrajině umožní získat finanční prostředky od Mezinárodního měnového fondu (MMF), uvedl Carney
Kanadský premiér označil ruské útoky na Kyjev z pátku na dnešek za barbarství. Zdůraznil, že jakákoli mírová dohoda bude vyžadovat, aby Rusko projevilo ochotu ke spolupráci.
"Máme prostředky a možnost (dosáhnout) spravedlivého a trvalého míru (na Ukrajině), ale vyžaduje to, aby Rusko bylo ochotné spolupracovat," uvedl Carney na krátké tiskové konferenci po boku Zelenského v Halifaxu. Šéf kanadské vlády také odsoudil "barbarství, jehož jsme byli dnes v noci svědky" při ruských útocích na ukrajinské hlavní město.
Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu s pomocí téměř 500 dronů a 40 raket, přičemž cílilo na energetickou a civilní infrastrukturu, uvedl dříve Zelenskyj. V Kyjevě a okolí se ocitlo bez elektřiny více než milion domácností, zraněných jsou desítky lidí. Dva lidé zahynuli.
"Vítáme veškeré úsilí vedoucí k našemu společnému cíli - spravedlivému a trvalému míru, který zachovává suverenitu a územní celistvost Ukrajiny. A který posiluje bezpečnostní a obranné schopnosti země jako nedílnou součást bezpečnosti našeho kontinentu," uvedla na síti X von der Leyenová. Tento společný telefonát předchází nedělní schůzce ukrajinského prezidenta s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě. Hlavním tématem jednání budou nedořešené otázky v plánu, který by mohl vést k přerušení bojů na Ukrajině.
"Podpora EU Ukrajině neochabne. Ve válce, v míru, při rekonstrukci," napsal na X po telefonátu předseda Evropské rady António Costa. Silná a prosperující Ukrajina v Evropské unii podle něj je základní bezpečnostní zárukou. Podobně se na X vyjádřil německý kancléř Friedrich Merz, podle kterého Evropa "v úzké koordinaci se Spojenými státy pracujeme na trvalém a spravedlivém míru".
"Je třeba zaujmout silné postoje jak na frontě, tak v diplomacii, aby se Putinovi zabránilo v manipulování a vyhýbání se skutečnému a spravedlivému ukončení války," napsal po telefonátu Zelenskyj na X. Ukrajinský prezident dále uvedl, že s lídry bude opětovně hovořit po schůzce s Trumpem. Telefonátu se účastnili představitelé Kanady, Británie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Finska, Dánska, Norska, Švédska, EU a NATO.