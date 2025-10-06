Kolik byste tipli? "Po ránu vypadám na 75," hlásí slavná herečka a zpěvačka
6. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | BS
Úspěšná modelka, zpěvačka a herečka má sociálních sítí plné zuby.
Eliška Bučková je žena mnoha talentů: Jako někdejší vítězka soutěže krásy se samozřejmě bez problémů uživí modelingem, ale k tomu zvládá i hrát a zpívat.
Stejně jako jakákoliv jiná veřejně známá osobnost se proto musí občas povznést nad ponižující komentáře kritiků v rauši internetové anonymity.
„Asi každý to tak má, že když dostane sto krásných komentářů a jeden ošklivý, tak ten jeden ho šve,“ přiznala Eliška pro magazín Super.
Recept, jak se něčím podobným netrápit, je nicméně v Eliščině podání velmi prostý. Prostě se na sítě vykašlat: „Já přestala chodit na sociální sítě, tam jen vždy něco dám a pak už tam nechodím. Začala jsem žít více reálně než trávit čas na sociálních sítích. Mně to už ani nezajímá. S lidmi, které mám ráda, si ráda popovídám osobně,“ vysvětluje.
Jak nejspíš všichni víme, na sítích nebývá svaté vůbec nic a často se opakující urážkou pak prý bývají komentáře ohledně věku – modelka, které je ve skutečnosti 36, podle internetových kritiků vypadá třeba na 45 let.
Sama Eliška si z podobných průpovídek nic nedělá: „Mám dny, kdy po ránu vypadám na 75, takže 45 je ještě dobrý věk,“ smála se.