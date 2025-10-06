Dostal doma céres? Štefan Margita najednou odmítá mluvit o novém vztahu
6. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Ještě nedávno si pochvaloval novou známost, nyní už se o ničem bavit nechce.
Nebylo snad živé duše, která by nepookřála a nepřála štěstí, když slavný Štefan Margita, vdovec po milované zpěvačce Haně Zagorové, nedávno přiznal, že smutku už bylo dost a že si našel někoho nového.
„Mám někoho vedle sebe a je stejně tak milá jako Hanka,“ chlubil se nedávno pro magazín Expres.
„Zatím ale do společnosti spolu nepůjdeme,“ dodával tajemně.
Kdo se nicméně se slzami dojetí těšil, jak už nám slavný pěvec brzy předvede novou partnerku či co nového o ní prozradí, odejde s prázdnou. Margita se už totiž z ničeho nic nechce o vztazích vůbec bavit.
„Nepotěším vás. Já na to nebudu odpovídat. Je to soukromá věc a nebudu už o tom mluvit,“ odmítl dotazy magazínu Super na tiskovce ke svému novému albu Andělé.
Jestli dostal doma vynadáno, že prozradil vůbec něco, je samozřejmě jen čistá spekulace.
„Minule jsem něco prozradil a vyšly články, které s tím nesouvisely a nebyly pravdivé, takže jsem se rozhodl, že o tom nebudu mluvit,“ pokračoval.
Raději lákal na svůj poslední velký koncert, po němž už se hodlá věnovat jen menším scénám. Akce proběhne v O2 aréně a Margita trochu hořkosladce vystoupí s hologramem své milované lásky.
„Je to náročný dát deset úžasných hereček a zpěvaček dohromady. Hanka se tam také objeví. Všichni se mě ptají, jak to, že je na plakátu. Objeví se tam jako hologram, diváci ji uvidí opravdu jako by tam stála. Já odzpívám s Hankou, odejdu z jeviště a Hanka jako hologram tam zůstane a odzpívá ještě jednu sólovou písničku,“ popsal.
Inu, klobouk dolů. Takhle živě si připomenout zesnulou manželku a přitom se jí nemoci ani dotknout, pro něj musí být docela síla.