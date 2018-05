Kluby se 'nedostanou' k penězům. Spasí je nový zákon?

Ministerstvo školství by v dalších dvou letech chtělo připravit zákon o vzniku agentury pro sport, která by měla na starosti sportovní agendu státu. Počítá s tím akční plán rozvoje sportu na letošní a příští rok, kterou ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) ve středu předloží vládě. Resort by se podle něj měl v nadcházejících letech zaměřit také na větší podporu žen ve vedení sportu.