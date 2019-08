Klima jako téma pro populisty. Bereme si naši zemi zpět – i když je trochu přehřátá

V létě je horko, no a co? Bagatelizovat stále vyšší teploty a sucho s odkazem na aktuální roční období zatím populistickým stranám u voličů vycházelo. Bližší pohled sice ukazuje, že někde už populisté v boji proti "klimatickému alarmismu" pomalu brzdí. Spíš než v zájmu celé planety to ale dělají kvůli příštím domácím volbám, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.

