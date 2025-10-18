Klempíř po výzvě umělců proti Motoristům požádal, aby lidé počkali na program
18. 10. 2025 – 15:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslanec Motoristů Oto Klempíř požádal v reakci na výzvu 500 umělců, aby ministerstvo kultury neobsadili Motoristé, aby veřejnost vyčkala na připravované programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů.
Pravděpodobný kandidát Motoristů na ministra kultury Klempíř na síti X napsal, že program Motoristů v oblasti kultury je pečlivě vytvořený a zpracovaný a strana pokládá českou kulturu za národní poklad.
Otevřený dopis prezidentu Petru Pavlovi a pravděpodobnému příštímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO) podepsalo na 500 umělců. Žádají, aby v jednáních o vládě neobsazovali ministerstvo kultury zástupcem Motoristů, kteří podle signatářů vzbuzují obavy ze snahy o politickou kontrolu umělecké produkce.
Bývalý frontman kapely J.A.R. Klempíř uvedl, že petici vztahuje na sebe. "Je to o mých schopnostech vést úřad a o mé energii či odhodlání zajistit jeho hladký chod a rozvoj. Je to o mém plánu postarat se o zásadní resort, který mě provází celým mým životem," uvedl. Signatáři podle něj ale zatím nemůžou vědět, jaký rozpočet pro ministerstvo chce, kolik chce dát na živou kulturu či jak chce financovat divadla a umělce.
Požádal proto o vyčkání na chystané programové prohlášení, o kterém začnou ANO, SPD a Motoristé naplno vyjednávat od pondělí. "Když budete protestovat, nadávat a křičet v případech, kdy něco zkazím nebo popletu, pak hlasitě kritizujte a žádejte o nápravu, však doposud se nic z toho nestalo," napsal. Za klíčové označil provázání aktivit ministerstva kultury s činností obcí a krajů, protože kultura je s výjimkou památkové péče v působnosti samospráv.
Mezi signatáři dopisu jsou například čerstvý držitel Ceny ministerstva kultury za výtvarné umění Miloš Vojtěchovský, výtvarnice Eva Koťátková, spisovatelka Klára Vlasáková, režisérka Hana Nováková, režiséři Vladimír Turner, Vladimíra Škultéty, Ondřej Erban Lukáš Jiřička, výtvarnice a filmařka Marie Lukáčová, performerka Miřenka Čechová nebo spisovatelka Alena Zemančíková. Mezi signatáře patří také pedagogové a studenti všech vysokých uměleckých škol z Prahy i některých mimopražských škol, literáti, historici umění, architekti, kurátoři, galeristé nebo hudebníci.