Kim Kardashian se nově vydává i za herečku. A v roli, kde byste ji nečekali...

26. 6. 2025 – 15:35 | Magazín | Natálie Kozak

Amazon chystá film o legendárních panenkách Bratz a do hry vstupuje Kim Kardashian – ale ne tak, jak byste čekali. Za leskem a stylem se skrývají tajemství, která mohou změnit všechno. Co přesně Kardashian chystá a proč se mluví o roli, která překvapí i její největší fanoušky?

Po triumfu Barbie na velkém plátně, který zaznamenal v roce 2023 obrovský ohlas po celém světě, se filmová studia pustila do hledání dalších ikonických hraček, které by mohly zopakovat podobný úspěch. Mezi těmi nejzajímavějšími se nyní objevily panenky Bratz – značka, která si během své existence získala srdce milionů dětí a fanoušků, a to nejen svou výraznou estetikou, ale také silným propojením se sociálními médii.

zdroj: dailymail.co.uk

Společnost Amazon MGM Studios nedávno vyhrála výběrové řízení na produkci dlouho očekávaného hraného filmu o Bratz, jak informuje magazín Deadline. Příběh a podrobnosti děje si studia zatím pečlivě hlídají, nicméně je jisté, že půjde o hraný film, ne animovaný. Velkou zajímavostí je, že mezi producenty bude i Kim Kardashian, která tak rozšiřuje své působení nejen za kamerou, ale také před ní – podle nejnovějších zpráv se totiž zvažuje, že si v snímku zahraje roli záporačky.

Kim Kardashian, která se poslední dobou stále více angažuje v herecké oblasti, tak může dostat další výraznou příležitost potvrdit svůj talent i mimo reality show a byznysové projekty. Její jméno se už dříve objevilo v souvislosti s velkými hollywoodskými projekty – v dubnu letošního roku média informovala, že byla jednou z hlavních uchazeček o roli ve znovuvzkříšeném remaku legendárního filmu Bodyguard z roku 1992. Podle informací Daily Mail s ní producenti několik měsíců tajně jednali, dokonce upravili scénář, aby byl pro ni co nejvíce šitý na míru. Vedle toho se Kardashian chystá i na další film s názvem Páté kolo, jehož režisérkou bude Eva Longoria.

Scénář nového filmu o Bratz mají na starosti Charlie Polinger a Lucy Mackendrick, které společně se studiem Amazon MGM slibují příběh plný energie, módy a moderního ducha, jež tato značka vždy představovala. Panenky Bratz nejsou pouhým módním doplňkem – za více než 20 let existence bylo po celém světě prodáno přes 200 milionů kusů, což svědčí o jejich masivní popularitě. Navíc Bratz mají nejvyšší míru zapojení fanoušků na sociálních sítích mezi všemi značkami hraček, což z nich dělá perfektní materiál pro filmovou adaptaci v digitální éře.

Tento projekt tak odráží nejen touhu studií využít nostalgie dospělých diváků, kteří vyrůstali s těmito ikonami, ale také schopnost přitáhnout novou generaci diváků prostřednictvím svěžího a moderního vyprávění. Film o panenkách Bratz slibuje být další zajímavou kapitolu ve světě zpracování kultovních hraček na plátně, a to nejen díky své hvězdné producentské sestavě, ale i díky důrazu na autentičnost a aktuální trendy.