Kim chtěl dle Trumpa příliš, schůzka tak skončila předčasně - a bez dohody

Dvoudenní summit Spojených států a Severní Koreje ve čtvrtek v Hanoji skončil předčasně a bez dohody. Americký prezident Donald Trump za důvod označil nepřijatelný požadavek Pchjongjangu, aby byly zrušeny všechny sankce proti KLDR. Nicméně na tiskové konferenci hovořil i o pokroku při jednání. Druhá strana průběh vrcholné schůzky zatím nekomentovala.

V Hanoji dnes mělo být podepsáno společné prohlášení, ceremonie se však neuskutečnila. Stejně tak byl zrušen plánovaný společný oběd státníků.

"Někdy musíte z jednání odejít, a to byla ta chvíle," poznamenal šéf Bílého domu na tiskové konferenci po summitu. "(Kim Čong-un) má určité představy, které ale neodpovídají našim představám," vysvětloval Trump. Postoje obou stran jsou přesto podle něj "bližší" než před rokem. "V tuto chvíli jsme se ale rozhodli z jednání odejít," dodal.

Podle amerického prezidenta vyjádřil Kim Čong-un ochotu uzavřít nejvýznamnější severokorejské jaderné zařízení v Jongbjonu. Výměnou ale chtěl zrušení všech protiseverokorejských sankcí, což americká strana odmítla. Cílem Spojených států je celkové jaderné odzbrojení Severní Koreje a příslušné dokumenty byly podle Trumpa připraveny k podpisu. "Chtěl jsem to ale udělat správně. Někdy je lepší udělat to správně, než rychle," poznamenal šéf Bílého domu.

I bez dohody nicméně severokorejský vůdce podle Trumpa slíbil, že nebude pokračovat v jaderných a raketových zkouškách. "Věřím mu a doufám, že své slovo dodrží," dodal americký prezident.

Jižní Korea lituje, že hanojská schůzka skončila bez dohody. Agentura Reuters citovala prohlášení úřadu jihokorejského prezidenta, podle něhož oba vůdci nicméně "učinili významný pokrok" a Trumpova ochota pokračovat v dialogu je příslibem, že dojde k dalšímu summitu.

Trump a Kim zahájili rozhovory v Hanoji ve středu setkáním mezi čtyřma očima a pracovní večeří obou delegací; také dnes spolu oba státníci nejprve asi půl hodiny hovořili jen v přítomnosti tlumočníků a pak pokračovali za účasti poradců.

Během první části dnešního jednání Kim Čong-un uvedl, že by uvítal otevření amerického styčného úřadu v Pchjongjangu. Šéf Bílého domu to označil za "dobrý nápad" a dodal, že by mělo jít o reciproční krok. Kim pak před novináři zopakoval svou ochotu vzdát se jaderných zbraní, napsala agentura Reuters. Po ukončení summitu se už Kim před novináři neobjevil.

Podle agentury AP severokorejský diktátor čelil od žurnalistů otázce, zda s Trumpem mluvil o lidských právech, z jejichž rozsáhlého porušování je Kim Čong-un obviňován. Trump na dotaz odpověděl místo severokorejského vůdce. "Mluvíme o všem," řekl.

Média si rovněž povšimla, že Kim Čong-un dnes patrně poprvé odpověděl na dotaz zahraničního novináře. Otázku položil reportér amerického listu The Washington Post David Nakamura, který zjišťoval, zda Kim věří v možnost dosažení dohody s Trumpem. "Na odpověď je teď příliš brzy, ale nejsem v tomto ohledu pesimistický," odvětil Kim.

O summitu bez dohody o něco později jako první informovala mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Zároveň ale uvedla, dvoudenní schůzka byla konstruktivní. "V tuto chvíli nebylo dosaženo žádné dohody, týmy obou zemí se však těší na setkání v budoucnu," konstatovala v prohlášení Sandersová.

Hanojský summit byl druhou vrcholnou schůzkou USA a KLDR po loňském setkání Trumpa a Kima v Singapuru. Kdy a zda vůbec bude třetí summit, není jasné. Další setkání s Kim Čong-unem se může uskutečnit brzy, ale také se nemusí konat delší dobu, řekl dnes americký prezident.