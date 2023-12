Ke třem přihláškám na střední školy bude stačit jeden posudek od lékaře

Ke třem přihláškám na střední školy (SŠ) by měl nově stačit jeden posudek lékaře. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) v souvislosti s digitalizací přijímacího řízení plánuje změnu vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, která ho žádala samostatně pro každou školu. Dosud byl posudek přímo součástí růžového formuláře přihlášky, nově se bude do elektronického systému nahrávat naskenovaný. Změna by měla platit od 1. února 2024.

„Identifikační údaje školy, jejichž uvedení na lékařském posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání je podle platné právní úpravy vyžadováno, by se v připravovaném systému elektronického podávání přihlášek staly pouze důvodem zvýšené administrativní zátěže na straně žáků, středních škol i lékařů vystavujících příslušné posudky,“ uvedlo k tomu MZd v důvodové zprávě. Více posudků bude student potřebovat jen v případě, že se bude hlásit na různé obory, které mají odlišné požadavky na zdravotní způsobilost studenta. Přísnější požadavky jsou ve školách, kde je praktické vyučování, například ve zdravotnických oborech, zemědělství a lesnictví, potravinářství, dopravě nebo strojírenství. Podmínky jsou stanovené nařízením vlády. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu na střední škole vydává praktický lékař pro děti a dorost, jeden doklad stojí obvykle od 200 do 500 korun, další bývá levnější, například za 50 korun. Zavedení digitalizované formy přijímacího řízení na střední školy si stanovil ministr školství Mikuláš Bek (za STAN) jako cíl při květnovém nástupu do funkce. Reagoval tak na komplikace, které letos způsobily dosavadní systém přijímacího řízení a zároveň zvýšený počet žadatelů o studium. Kvůli systému zápisových lístků zájemci hned nevěděli, zda budou na školu přijatí nebo se mají případně hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek v jiné škole. Nově se zápisové lístky zruší, protože zájemci už v přihlášce vyplní svou preferenci škol. Ve školním roce 2021/2022 ukončilo základní školu zhruba 101.000 žáků. Na střední školy ale nastupuje více žáků, než ukončí základní školu. Důvodem je příchod dětí ze zahraničí a návrat lidí z pracovního trhu ke středoškolskému vzdělání. Ve školním roce 2022/23 nastoupilo do středních škol 119 969 lidí. Počet dětí, které ukončili základní školu ve školním roce 2022/23, meziročně vzrostl asi o 9000, celkem to bylo kolem 110 600 žáků. V Česku je téměř 1300 středních škol, jejich zřizovatelem je většinou kraj. Soukromých středních škol je v ČR asi 300 a církevních necelých 50. Některé školy zřizuje i ministerstvo školství či další resorty. Mohlo by vás zajímat Spádovou turistiku drží při životě formalismus úřadů

