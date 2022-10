Když zavedete cenový strop na plyn, zavřeme kohoutky, vyhrožuje Gazprom

Snaha zavést cenový strop na zemní plyn z Ruska povede k zastavení dodávek této suroviny. Řekl to dnes generální ředitel ruské plynárenské společnosti Gazprom Alexej Miller. Vyjádřil se tak v podobném duchu jako prezident Vladimir Putin, který na toto riziko upozornil už dříve. Zavedení stropu na ruskou ropu a plyn prosazuje Evropská unie a skupina vyspělých zemí G7.

„Takové jednostranné rozhodnutí je samozřejmě porušením současných smluv a povede k ukončení dodávek,“ řekl Miller v ruské státní televizi. Evropští zákazníci začali nákup energetických surovin z Ruska omezovat po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

Putin v září pohrozil zastavením dodávek energií, pokud EU zavede cenový strop. Varoval také, že Západ bude v zimě mrznout, a vypůjčil si k tomu přirovnání o zmrzlém vlčím ocasu z jedné ruské lidové pohádky.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov dnes v televizi Rossija 1 řekl, že za případné zavedení cenového stropu zaplatí obyvatelé států podporujících toto opatření. „Mnoho zemí už teď čelí důsledkům svých neuvážených rozhodnutí. A když podpoří tento strop, zaplatí za to cenu obyvatelé těchto zemí,“ uvedl Peskov.

Rusko je po Saúdské Arábii druhým největším vývozcem ropy a největším vývozcem zemního plynu na světě. Když dodávky surovin zastaví, pravděpodobně to otřese světovým trhem s energetickými surovinami, uvedla agentura Reuters. To by znamenalo, že světová ekonomika by se musela vypořádat s ještě vyššími cenami ropy a plynu než dosud.