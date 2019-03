Když na Babiše klekne Trump...

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Pokud chcete od Američanů bezpečnostní záruky, pamatujte na zásadu Donalda Trumpa: Amerika (a obchod) jsou na prvním místě. Andrej Babiš o ní už něco ví.

Donald Trump tlačí na evropské spojence a připomíná jim závazek vydávat ročně na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Je neodbytný jako štěnice a nedá pokoj, dokud si výdaje na obranu nezvednete nákupem amerických zbraní.

Dvouprocentní mantru vybalil americký prezident také ve čtvrtek v Bílém domě na Andreje Babiše. Český premiér se po schůzce chlubil, že měl u sebe grafy. A z nich vyplývá, že Česko v absolutních číslech výdaje zvyšuje.

Že by tím Donalda uchlácholil? Ani náhodou. Do dvou procent hodně chybí.

Trump je obchodník. Babiš jeho strategii poznal na loňském summitu NATO, po kterém poznamenal: "Donald Trump vyzývá: kupujte naše zbraně, budete tak plnit procenta a snížíte americký deficit (zahraničního obchodu). Ta logika z toho vyplývá, i když takto přesně to neřekl."

V Bílém domě proto pokračovala debata od grafů obvyklým dotazem: Jak chcete dvou procent HDP dosáhnout? A tak, jak Babiš po rozhovoru s Trumpem přiznal, se stočila řeč na nákupy vrtulníků.

Byznys je byznys

Babiš odletěl do Washingtonu v době, kdy se dvě americké firmy – Bell a Lockheed – spolu se třemi evropskými zbrojovkami ucházejí o dodávku dvanácti bojových vrtulníků za 12,5 miliardy korun. První nabízí helikoptéru Venom, druhý Blackhawk (viz videa).

"Nepřijel jsem do Ameriky uzavírat kontrakty, to je v gesci ministerstva obrany," upozorňoval ve Washingtonu Babiš. Je nicméně jasné, že přímluva amerického prezidenta, a především jeho tlak na český finanční závazek, mohou výsledek ovlivnit.

Angela Merkelová takovému tlaku vzdorovala. V roce 2017 kancléřka v Bílém domě odmítla myšlenku, aby její země nakoupila americké zbraně, a snížila tak obrovský americký schodek v obchodu s Německem. Donald Trumpa to natolik dopálilo, že jí nepodal ruku.

Babiš žádný zbrojní kontrakt neodmítl, a tak mu Donald ruku stiskl. Tím spíš, když ho premiér ujistil, že uvažovaná soutěž na nové reaktory českých jaderných elektráren bude transparentní a americká firma Westinghouse v ní dostane šanci.

Kromě toho Babiš dal najevo, že je ochoten přibouchnout dveře před čínskou telekomunikační společností Huawei, což také potvrdilo společné prohlášení ze schůzky. V něm se píše: "Naše země budou pracovat na zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítí a dodavatelských řetězců s cílem snížit riziko zákeřné počítačové aktivity."

Že by šance pro americkou síťovou společnost Cisco? Kdoví.

Babiš se každopádně snažil, aby nevypadal jako pouhý Trumpův přitakávač. A tak se pochlubil, že nesouhlasil s jeho názorem, podle něhož je závislost na ruském plynu pro Evropu nebezpečná. Prezidentovi, který Evropanům nabízí americký plyn z břidlic, namítl, že Kreml tímto palivem vydírat nebude, protože je na jeho vývozu životně závislý.

Zmíněné prohlášení obou státníků však ujišťuje, že "budeme podporovat zvýšenou energetickou diverzifikaci v Evropě". Takže si můžete vybrat, co platí.

Věřit se nicméně dá Babišovi to, že Donalda nabádal, aby nezaváděl cla na automobily, protože by to Česko zle odneslo. Lze však předpokládat, že tenhle apel Trump jedním uchem vyslechl a druhým vypustil ven.

Muži na prvním místě

Česká televize vyrobila z Babišovy cesty za Donaldem kolosální událost historického významu. Většina unijních summitů má přitom na Česko a jeho obyvatele větší dopad než tenhle dýchánek v Bílém domě.

Sám Trump nezmínil Babiše před schůzkou ani po ní v jediném tweetu. A v Americe by českého premiéra ani nepostřehli, nebýt faux pas u vchodu do Bílého domu, kde Donald s Andrejem zamířili dovnitř a manželky nechali stát na chodníku.

Video, které celou situaci zachycuje, vyvěsil na twitteru magazín Newsweek. Žena s pseudonymem Lin Honolulu k tomu doplnila komentář: 'Men First' ('Muži na prvním místě').

V tomto ohledu platí to, na co už před odletem do Ameriky upozorňoval Andrej Babiš: "Jsme (Já a Donald) stejná krevní skupina."