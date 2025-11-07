Zimní rituál řidičů: co nikdy nedělat, když ráno škrábete led
7. 11. 2025 – 11:07 | Magazín | Žanet Ka
Každé ráno stejný scénář: mráz, zpoždění a čelní sklo pokryté ledem. Zima svádí k improvizacím, ale některé „babské rady“ z internetu se řidičům prostě nevyplácí.
Zima je tady a s ní každoroční ranní rituál řidičů bez garáže: zmrzlé sklo, zpoždění a zoufalé hledání škrabky. Když čas tlačí, přichází na řadu „rychlé triky“. Jenže ty, které vypadají chytře, se mohou pěkně prodražit.
Jedním z nejčastějších zimních omylů je nalévání horké vody na zmrzlé čelní sklo. Na první pohled logické řešení, ale podle odborníků z Dekra i českého Autoklubu ČR jde o jeden z největších hříchů zimního provozu. Extrémní teplotní rozdíl totiž může způsobit mikroskopické praskliny, které se během pár minut rozšíří přes celé sklo. A pak už vás čeká jen výměna v řádech tisíců korun.
Ani vlažná voda není řešení. Led se sice na chvíli rozpustí, ale v okamžiku znovu zmrzne, často ještě silnější vrstvou než předtím. Výsledek? Dvojnásobná práce a nulový efekt.
Správná technika dělá zázraky
Odborníci doporučují držet se klasiky: kvalitní plastová škrabka s vroubkovanou hranou na silnější vrstvu ledu a hladkou hranou na dočištění. Při škrábání netlačte příliš silně, protože drobné nečistoty na skle mohou působit jako brusný papír.
Druhou možností jsou rozmrazovací spreje s alkoholem a jemnými rozpouštědly. Ty dokážou led uvolnit během pár sekund a nepoškodí povrch skla. Dají se koupit v každém supermarketu nebo čerpací stanici. Jen si dejte pozor, aby nezanechávaly šmouhy.
Motor v chodu? Raději ne
Mnozí řidiči se v zimě snaží obejít škrabání ledu tím, že nechají motor běžet, aby se čelní sklo rychle rozmrazilo. V Česku je však tato praxe považována za přestupek. Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích (§ 125c, zákon č. 361/2000 Sb.) se řidič dopustí přestupku, pokud „zbytečně nechává běžet motor stojícího vozidla a tím znečišťuje ovzduší nebo obtěžuje okolí hlukem“. Jde tedy nejen o ekologii, ale i o respekt k ostatním. Policie může na místě uložitpokutu až 2 000 Kč, ve správním řízení dokonce až2 500 Kč.
Podobně i zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) zakazuje zbytečné provozování motorů jako tzv. mobilních zdrojů emisí, které přispívají ke znečišťování ovzduší.
Malé „kukátko“ = velký problém
Zima často svádí k rychlému oškrábání jen malé části čelního skla, takzvaného „kukátka“. Dekra i BESIP ale varují: zúžené zorné pole může být považováno za porušení povinnosti řidiče mít zajištěný výhled z vozidla. Policie v takovém případě může uložit pokutu až 2000 korun. Navíc tak řidič ohrožuje sebe i ostatní účastníky provozu.
Prevence je lepší než škrabka
Nejjednodušší cestou, jak ráno ušetřit nervy i čelní sklo, je prevence. Pomůže ochranná clona proti námraze, která se dá pořídit už od několika set korun. V nouzi poslouží i pevný karton, ale rozhodně ne noviny, které se přilepí a rozmočí. A kdo má možnost, může zvolit parkování čelní stranou na východ, ranní slunce pak práci se škrabkou ulehčí víc, než by se zdálo.