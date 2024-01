Kauza Rath: Soud podmíněně propustil z vězení Kateřinu Kottovou

Obvodní soud pro Prahu 6 ve středu podmíněně propustil lékařku Kateřinu Kottovou z vězení, kde si odpykávala osmiletý trest za korupci. Informaci serveru Seznam Zprávy dnes ČTK potvrdila mluvčí soudu Zuzana Barochová.

Kottová byla spolu se svým manželem Petrem Kottem a bývalým středočeským hejtmanem Davidem Rathem odsouzena za zmanipulování zakázek ve Středočeském kraji, soud ji z ruzyňské věznice propustil po odpykání poloviny trestu. Rath opustil vězení loni v květnu, Kott se dostal na svobodu o čtyři měsíce později.

„Mohu potvrdit, že paní Kateřina Kottová byla rozhodnutím zdejšího soudu ze dne 24. ledna 2024 podmíněně propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody,“ řekla ČTK bez dalších podrobností Barochová.

Kottová v době výkonu trestu pracovala pro motolskou nemocnici jako radiační onkoložka, podle Seznam Zpráv bude v nemocnici zřejmě zaměstnána i nadále. „Ani bych nechtěl slyšet, že by u nás skončila. Kdyby odešla, pro nás by to byl opravdu veliký problém. Už s ní počítám napevno do služeb,“ řekl serveru ředitel nemocnice Miloslav Ludvík.

Ratha, Kotta a Kottovou soudy potrestaly ve dvou větvích případu manipulování se zakázkami. Manžele Kottovy soud poslal do vězení nejdříve na šest let za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici u Prahy. Žádali úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun, když sedm milionů dali Rathovi. Rath tehdy dostal sedmiletý trest vězení.

Ve druhé větvi manželům Kottovým i Rathovi soud jejich tresty prodloužil na osm let vězení. Trojice si na přelomu let 2011 a 2012 údajně domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Všem třem soud uložil rovněž vysoké peněžité tresty.

Obžalobě v druhé části případu čelila i největší česká stavební společnost Metrostav, které soud spolu s její dceřinou firmou Metrostav Infrastructure uložil zákaz plnění veřejných zakázek na tři roky.