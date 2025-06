Karlos Vémola se loučí vítězstvím! Terminátor udolal Végha a končí kariéru s hlavou vztyčenou

16. 6. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Trilogie ukončena a skóre nakonec na svou stranu utrhl nezaměnitelný Karlos.

Už před zápasem hlásil, že půjde o poslední boj v kariéře. Že se s zápasnickým životem mohl rozloučit vítězstvím, je pak samozřejmě velmi vítaná třešinka.

Ostře sledovaný zápas a zakončení bojové trilogie proti dlouholetému rivalovi přitom nabídl skutečné drama: Zápas Karlos Vémola vs. Attila Végh 3 mohl dopadnout opravdu jakkoliv.

Végh předváděl velmi silnou obranu proti stržení na zem a Karlosovi se nedařilo přenést boj na zem, což bývá většinou jeho nejsilnější zbraň. Předvedl místo toho drsný, vydřený mlýn u pletiva, odkud se Véghovi nedařilo bodovat a Karlos pro sebe odškrtával jedno kolo za druhým.

Průběh zápasu byl však všechno, jen ne jednoznačný: Po prohraných dvou kolech se Végh probudil a začal do Terminátora bušit hlava nehlava. Nebo spíš... Hlava hlava. A vážně nechybělo málo, Karlos chytil pár kolen, tvrdou zadní a později sám přiznal, že v tu chvíli pořádně nevěděl, kde vůbec je a na nohou se udržel prostě jen silou vůle.

Zápas nakonec vyhrál na body Karlos, oblékl speciální pás a rozloučil se s kariérou vítězně.

Végh byl po bitvě samozřejmě zklamaný, ale zachoval se sportovně a místo zahořklých výkřiků pochválil soupeře: „Dal jsem mu koleno, tvrdou zadní, ale je hodně tvrdý. Nemá skleněnou bradu,“ uznal.

A pozitivum našel i na prohraném zápase: „Pro mě je vítězství to, že se mi změnil život. Z tučného 116kilového tuňáka jsem se dostal do životní formy a ustál jsem s Karlosem pět kol,“ smál se Attila.

„Karlosovi gratuluji za celou kariéru a za to, co jsme tu spolu vybudovali. Teď můžeme ukázat, že si v kleci rozbijeme držky a v soukromém životě budeme kamarádi a normální lidi. Aspoň vidíte, že to nebylo dohodnuté. Co se stalo, je vidět na našich tvářích,“ glosoval potlučený Végh vedle velmi podobně potlučeného Vémoly.

K poděkování za kariéru by se nakonec měl přidat snad každý fanoušek MMO, o Karlosově stylu si může myslet kdo chce co chce, ale faktem zkrátka zůstává, že jako první Čech, který dostal pozvánku do UFC, u nás zpopularizoval sport MMA víc než kdokoliv jiný.

Dalo by se dokonce polemizovat, že za skutečnost, že se na české scéně vůbec uživí, by celá řada promotérů a bojových organizací mohla posílat vzdušné díky právě Karlosovi.