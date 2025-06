Írán zaplatí velmi vysokou cenu za útoky na civilisty, řekl Netanjahu

16. 6. 2025 – 9:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Írán zaplatí velmi vysokou cenu za údery na civilisty v Izraeli.

Dnes to řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu pří návštěvě města Bat Jam u Tel Avivu, kde íránská raketa zabila v noci na dnešek šest lidí. Podle premiéra jsou údery Íránu na civilisty úmyslné a ukazují, že Izrael vede boj o svou existenci.

V noci na dnešek íránská raketa zasáhla rezidenční dům ve městě Bat Jam. Po úderu zemřelo podle záchranářů šest lidí. Celkem od začátku íránských úderů v pátek večer zemřelo podle úřadů 13 Izraelců a tři stovky z nich byly zraněny.

"Írán zaplatí velmi vysokou cenou za vraždění civilistů," uvedl při návštěvě města Netanjahu. Podle něj úder na Bat Jam ukazuje, proč Izrael tvrdí, že s Íránem sehrává boj o vlastní existenci. "Představte si, co by se stalo, kdyby měl Írán jadernou zbraň, kterou by mohl použít proti izraelským městům," uvedl premiér.

Izrael tvrdí, že zahájil v noci na pátek své údery právě proto, aby předešel možnosti, že Írán získá jaderné zbraně. Teherán však odmítal, že by se chystal vyrábět jaderné hlavice. Podle agentury AP si ani analytici či americká vláda nemysleli, že Írán vyvíjí v současnosti jadernou zbraň.

Do města Bat Jam po nočním úderu zamířila řada izraelských politiků. Prezident Jicchak Herzog vyzval státy skupiny G7, aby se přidaly na stranu Izraele, a spolu s ním usilovaly o to, aby se Írán nevybavil jadernou zbraní. Vůdci zemí G7 ode dneška budou jednat na summitu v Kanadě. "Írán se rozhodl útočit na civilisty, nezáleží kdy a kde. A my se samozřejmě budeme bránit," uvedl Herzog podle serveru The Times of Israel.

Izraelská armáda dnes varovala, obyvatele v Izraeli, že se dají předpokládat další raketové údery z Íránu. Obyvatele vyzvala, aby se odebrali do úkrytu v případě poplachu.