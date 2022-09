Karel III. a William promluvili s čekajícími ve frontě: Královna by nevěřila, že přijde tolik lidí

Teplota v Londýně v noci klesla pod deset stupňů Celsia, ani to však tisíce lidí neodradilo od čekání na možnost vzdát panovnici poslední hold. Po chladném ránu odpoledne vysvitlo slunce.

Královna Alžběta II. zemřela 8. září ve věku 96 let ve svém skotském venkovském sídle Balmoral. Státní pohřeb nejdéle vládnoucí panovnice v britských dějinách se uskuteční v pondělí.

Zástup lidí se táhne od parku Southwark, podél jižního nábřeží Temže a následně přes most k Westminsterskému sálu britského parlamentu, kde je umístěn katafalk s rakví.

Nový král Karel III. a jeho syn, princ William, se odpoledne vydali promluvit s lidmi čekajícími ve frontě v centrálním Londýně. Dav králi po příchodu třikrát provolal slávu. Někteří s ním patrně také žertovali a potřásli si rukou. Princ William lidem poděkoval za to, že přišli, a popřál jim, aby ve frontě nečekali dlouho. „Nikdy by nevěřila, že přijde tolik lidí,“ řekl o své babičce Alžbětě II. William se na místě zdržel déle než jeho otec. „Můj otec je mnohem rychlejší než já,“ zažertoval.

