Aktualizováno: Kvůli smutečnímu průvodu míří do londýnského centra davy lidí

Do centra Londýna, kudy odpoledne projede smuteční průvod s rakví královny Alžběty II., dnes míří davy lidí, kteří budou lemovat celou trasu od Buckinghamského paláce k parlamentu. Pietní atmosféru ve městě nemají narušovat ani přelétávající letadla - letiště Heathrow nebude v době převozu rakve navádět letadla k přiblížení přes střed metropole, což povede ke zpožděním i rušení některých letů.

„Z úcty k období smutku po úmrtí Jejího Veličenstva královny budou dotčeny některé lety mezi 13:50 a 15:40 ve středu 14. září, aby bylo zajištěno ticho během slavnostního průvodu,“ napsalo letiště na twitteru. Příletové dráhy na Heathrow vedou nad centrem Londýna, proto bude letiště některé spoje odklánět či rušit. Podobné opatření plánuje na pondělí 19. září, kdy bude královnin pohřeb.

U budovy londýnského parlamentu se prodlužuje fronta čekajících, kteří budou mít dnes večer první příležitost projít kolem rakve zesnulé panovnice. Podle serveru BBC News už nyní zástup lidí sahá od parlamentu přes most Lambeth Bridge na levý břeh Temže k Westminsterskému mostu a obřímu kolu London Eye, a je tedy dlouhý zhruba 1,5 kilometru. Každý nově příchozí dostane náramek s pořadovým číslem, aby mohl v případě nutnosti frontu opustit kvůli občerstvení nebo návštěvě toalety.

Policie podle serveru Sky News připravila zábrany, které ohrazují koridor pro čekající, v celkové délce 16 kilometrů. Trasa vede po levém břehu Temže kolem mostu Tower Bridge do parku Southwark.

Rakev bude veřejně vystavená ve Westminsterském sále od dnešních 18:00 do pondělního časného rána. Očekává se, že ji bude chtít vidět až 750 000 lidí. Stanice BBC po celou dobu bude dění v sále sledovat v živém streamu, který potrvá nepřetržitě 109,5 hodiny.

Tisíce lidí se řadí i podél trasy, kterou projede smuteční průvod. Lafeta s rakví tažená koňmi doprovázená královskou gardou a jednotkou královského jízdního dělostřelectva, za kterou půjde i král Karel III. jeho synové a sourozenci, vyrazí od Buckinghamského paláce ve 14:22 (15:22 SELČ). Pojede po hlavní třídě Mall přes přehlídkové prostranství House Guard Parade a poté po třídě Whitehall k parlamentu. Podle plánu má cesta trvat necelých 40 minut.

Manželka krále Karla III. Camilla, princezna z Walesu Kate, manželka prince Harryho Meghan a manželka prince Edwarda, hraběnka z Wessexu Sophie, pojedou za průvodem v autech.

Dnes před rozbřeskem byla na třídě Mall generální zkouška průvodu, která měla zajistit, aby vše proběhlo bez zádrhelů. Zkoušela se i odolnost koní, kteří kvůli pietní události prošli speciálním výcvikem. „Zvykali jsme je na hlasité zvuky, na davy, na vlajky a kytice, i na vzlykání truchlících a zvuky bubnů,“ řekl agentuře AP seržant Tom Jenks, který bude v čele průvodu. V průvodu půjde i vojenský orchestr, který bude hrát například smuteční pochody Fryderyka Chopina nebo Ludwiga van Beethovena.

Lidé se chystají uctít královnu jejím oblíbeným drinkem, Dubonnet mizí z pultů

Památku zesnulé královny Alžběty II. se lidé zřejmě rozhodli uctít i jejím oblíbeným alkoholickým nápojem, a z pultů v mnoha zemích proto rychle zmizel francouzský aperitiv Dubonnet, který je jeho podstatnou surovinou. Podle australských médií je Dubonnet vyprodaný v licencovaných obchodních řetězcích Dan Murphy’s a BWS, na skladu ho momentálně nemají ani v britských obchodech Tesco, uvedl server iNews.

V Austrálii se v období od pátku do soboty, tedy krátce poté, co královna ve čtvrtek zemřela, prodeje Dubonnetu zvýšily o 465 procent. „Lidé si jednoznačně na internetu vyhledali, co byl královnin oblíbený drink, a pak si ho začali sami míchat,“ řekl listu The Sydney Morning Herald Tim Carroll z australské firmy Endeavour Group.

Ilustrační snímek | zdroj: Profimedia

Je známo, že královna Alžběta měla stejně jako její matka ráda drink, který se míchá ze tří dílů Dubonnetu a jednoho dílu ginu a servíruje se s ledem a plátkem citronu. Dubonnet je francouzský vinný aperitiv podobný vermutu, jeho součástí je směs bylin a také chinin, proto má nahořklou chuť. Vyrábí se od roku 1846.

Dubonnet se v Británii hojně prodával i letos před oslavami 70. výročí nástupu královny na trůn. Nyní je kvůli velkému zájmu vyprodaný i v supermarketech Waitrose a zásoby se tenčí také ve skladech internetového obchodu Amazon, napsal magazín Drinks Digest.

Podpora pro krále Karla III. po nástupu na trůn strmě vzrostla, ukázal průzkum

Dokud byl nový britský král Karel III. ještě následníkem trůnu princem Charlesem, domnívala se v průzkumech stabilně jen asi třetina lidí, že by byl dobrým panovníkem. Po smrti jeho matky Alžběty II. ale podpora lidí strmě vzrostla a za dobrého panovníka nového krále nyní považuje 63 procent oslovených, ukázal nový průzkum společnosti YouGov. Lidí, kteří nevěří, že panovník svou roli zvládne, výrazným způsobem ubylo.

Britský král Karel III. | zdroj: Profimedia

Od března vzrostla podpora pro nejstaršího syna královny o 24 procentních bodů. Těch, kteří se domnívali, že tehdejší princ Charles bude v roli panovníka odvádět špatnou práci, bylo před půl rokem 31 procent, nyní je to 15 procent.

Strmý růst popularity krále Karla podle sociologů souvisí s tím, jak se panovník prezentoval v prvních dnech po smrti královny. Podpora Britů pro monarchii jako takovou se ale nezměnila, podporuje ji nyní 62 procent dotázaných, proti je jich 21 procent.

Třiasedmdesátiletý Karel III. strávil v roli následníka trůnu 70 let, následníkem se nyní stal jeho starší syn William.