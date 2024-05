Kandidát na post ministra pro vědu a výzkum Marek Ženíšek se v úterý představí prezidentovi

Kandidát TOP 09 na funkci ministra pro vědu a výzkum Marek Ženíšek se půjde představit na Hrad v úterý. Pokud jej prezident Petr Pavel do funkce jmenuje, vzdá se postu šéfa zahraničního výboru Sněmovny. Novinářům krátce po rozhodnutí širšího vedení strany řekl, že místo zůstane zřejmě neobsazené do červnových eurovoleb kvůli tomu, že hlasování může změnit obsazení dolní komory.

Ženíšek řekl, že po úterním jednání předsednictva strany požadoval jako podmínku přijetí nominace plnou podporu výkonného výboru TOP 09, dnes ji získal. Hlasovalo pro něj 31 spolustraníků z širšího vedení, které má na čtyři desítky členů, tři se zdrželi, nikdo nebyl proti.



S dosavadní ministryní Helenou Langšádlovou, která rezignovala na funkci k uplynulé neděli, se Ženíšek v týdnu několikrát setkal. "Jsme domluveni, že samozřejmě budeme spolupracovat nadále a já se na ni budu obracet," uvedl. Jednal i s lidmi z jejího bývalého týmu.



Na dotaz ČTK uvedl, že vzhledem k délce mandátu a postupu jednání o rozpočtu na příští rok nehodlá měnit dva náměstky, které si na úřad vlády přivedla Langšádlová. "Oba jsou klíčoví pro jednání o rozpočtu a je to mise na rok a půl. Tím neříkám, že tým si nějak neobměním, nebo že nemám nějakou představu, ale rozhodně neuvažuji, že bych náměstky měnil," uvedl.



Rozpočet pro vědu a výzkum by chtěl dostat nejméně k výši, kterou měl před letošním krácením. Přesnou strategii pro jednání, která ho čekají v příštích dnech, nechtěl prozradit. "Budu se snažit navýšit rozpočet minimálně tak, aby některé projekty mohly fungovat dál minimálně v takové podobě jako v roce 2023 ještě před razantním snížením rozpočtu," uvedl.



"Nikdo z nás není blázen, abychom říkali, že ten minulý týden nebyl. Na druhou stranu ministři odcházejí, ministři přicházejí. Myslím si, že TOP 09 není jediná strana, kde odešel ministr a nastoupil skoro někdo jiný a třeba se to nepodařilo. Pro mne je to uzavřený příběh právě tím dneškem a podporou, kterou jsem získal. Věřím, že to pomůže k uklidnění v rámci TOP 09," uvedl Ženíšek k situaci ve straně po neúspěchu s nominací ekonoma Pavla Tuleji.



Ženíšek je rád za podporu, které se mu dostalo od Langšádlové. "Udělal jsem to pro vědu," reagoval na dotaz, zda jako expert na zahraniční politiku nominaci přijal kvůli renomé TOP 09. V komunikaci, kterou vyčítali spolustraníci Langšádlové, chce pokračovat ve stylu, jakým komentuje zahraniční politiku. Té se ale vzdát nehodlá. "To, že je třeba prezident (Vladimir) Putin zločinec nebo vrah, nepřítel, budu říkat i jako ministr," uvedl.