Velká Británie zastavila recesi, její HDP vzrostlo

Ekonomika Spojeného království vykazuje známky oživení, neboť hrubý domácí produkt vzrostl v prvním čtvrtletí o 0,6 %, čímž překonal očekávání ekonomů.

Poté, co se země potýkala s mělkou recesí v důsledku pokračujících inflačních tlaků, přinášejí nejnovější údaje záblesk naděje pro britský hospodářský výhled. Růst HDP byl vyšší než předpokládaných 0,4 %, což naznačuje silnější než očekávaný výkon celé ekonomiky.



Podle Národního statistického úřadu se výrobní sektor od ledna do března zvýšil o 0,8 %, zatímco stavebnictví zaznamenalo mírný pokles o 0,9 %. Sektor služeb, který je klíčovou složkou britské ekonomiky, zaznamenal růst poprvé od roku 2023, přičemž jeho růst o 0,7 % byl tažen odvětvím dopravních služeb. Tuto pozitivní dynamiku uvítal britský premiér Rishi Sunak, který vyjádřil optimismus ohledně ekonomické trajektorie země.



Navzdory povzbudivým údajům zůstávají někteří odborníci opatrní, pokud jde o dlouhodobé výzvy, kterým britská ekonomika čelí. Suren Thiru, ekonomický ředitel ICAEW, zdůraznil obavy ze stagnující produktivity a vysoké ekonomické neaktivity, které by mohly bránit udržitelnému růstu. Výbor pro měnovou politiku Bank of England rovněž upozornil na obavy z přetrvávajících inflačních tlaků, což jej vedlo k zachování hlavní úrokové sazby na úrovni 5,25 %.



Premiér Sunak v reakci na nedávný růst zdůraznil, že je důležité udržet kurz vládního hospodářského plánu. Připustil, že řada jednotlivců čelí přetrvávajícím obtížím, ale zůstal přesvědčen o účinnosti strategie. Hodnocení Thirua však nabídlo skeptičtější pohled, který naznačil, že politická nejistota před nadcházejícími volbami by mohla utlumit spotřebitelské výdaje navzdory pozitivnímu dopadu nižší míry inflace. Je zřejmé, že ačkoli Spojené království učinilo pokrok při překonávání recese, přetrvávají problémy.



Pokud jde o budoucnost, Bank of England předpokládá, že celková inflace se bude v krátkodobém horizontu pohybovat kolem 2 % s možným zvýšením v pozdějším období roku, kdy se projeví dopad kolísajících cen energií. Zatímco britská ekonomika směřuje k oživení, budou zákonodárci a odborníci nadále sledovat klíčové ukazatele a trendy. Jednoduše řečeno, vyhráno rozhodně ještě není.