Kallasová: Prosincový summit EU neskončí bez rozhodnutí o financování Ukrajiny
1. 12. 2025 – 14:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prosincový summit Evropské unie neskončí bez toho, že by bylo dosaženo rozhodnutí o finanční pomoci pro Ukrajinu. Před jednáním ministrů obrany zemí EU v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
Evropská komise již dříve předložila státům EU tři způsoby, jak mohou finančně podpořit Ukrajinu, která se od roku 2022 brání ozbrojené agresi sousedního Ruska. Za nejúčinnější variantu označila šéfka komise Ursula von der Leyenová takzvanou reparační půjčku Kyjevu založenou na zmrazených ruských aktivech v Evropě. Několik zemí, především Belgie, má ale proti této variantě stále výhrady.
"Belgie má legitimní obavy ohledně rizik, ostatní členské státy ale řekly, že jsou připraveny tato rizika sdílet," uvedla Kallasová. "Budeme o tom dále diskutovat a nenecháme Evropskou radu v prosinci bez rozhodnutí o financování Ukrajiny," dodala. Schůzka unijních prezidentů a premiérů začíná 18. prosince a zatím je plánována jako dvoudenní.
Ministři obrany budou dnes debatovat právě o další vojenské podpoře pro Ukrajinu, ale i o obranné připravenosti evropského bloku. Situaci v Ruskem napadené zemi budou řešit i společně s ukrajinským ministrem obrany Denysem Šmyhalem a zástupkyní generálního tajemníka NATO Radmilou Šekerinskou. Česko bude na zasedání zastupovat vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jiří Šedivý.
V první části jednání věnované Ukrajině se očekávají debaty zejména o diplomatických jednáních o ukončení války. "Víme, že rozhovory v Americe byly těžké, ale produktivní. Zatím ještě ale nevíme, jaké jsou jejich výsledky," uvedla ráno Kallasová s odkazem na jednání mezi Američany a Ukrajinci o víkendu na Floridě. O diplomatických jednáních chce dnes hovořit s ministrem obrany Šmyhalem, ale i s ministrem zahraničí Andrijem Sybihou. "Tento týden by mohl být klíčovým týdnem pro diplomacii," dodala Kallasová.
Nizozemsko dnes oznámilo, že přispěje dalšími 250 miliony eur na iniciativu nazvanou Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), kdy dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu platí země Severoatlantické aliance. Před jednáním v Bruselu to uvedl nizozemský ministr obrany Ruben Brekelmans. "Tvrdé letecké údery se na Ukrajině odehrávají každý den a jediný způsob, jak jim můžeme krátkodobě pomoci, je dodat jim pomoc z amerických zásob," dodal ministr.