Kafe tichý zabiják, nebo zdraví nakopávající zázrak?
26. 11. 2025 – 6:45 | Zprávy | Anna Pecena
Dlouho jsme slyšeli, že káva ničí srdce, dehydratuje a přetěžuje tělo. Jenže novější výzkumy ukazují překvapivě jiný obraz. Je možné, že vaše ranní „kapka života“ je ve skutečnosti mnohem prospěšnější, než jste si kdy mysleli?
Když strašák přestává strašit
Kofein dlouho působil jako nepřítel veřejného zdraví, ale novější data jeho pověst výrazně přepisují. Podle Státního zdravotního ústavu ČR umírněná konzumace kávy u zdravých lidí nepředstavuje riziko. Dokonce může působit ochranně vůči některým nemocem – zejména pokud se držíte kolem dvou až čtyř šálků denně.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin považuje za bezpečnou dávku kofeinu zhruba 400 mg denně, což odpovídá přibližně čtyřem šálkům běžné filtrované kávy. To je hranice, kterou drtivá většina Čechů ani zdaleka nepřekračuje. Podle dat České zemědělské univerzity průměrný Čech vypije ročně asi 3,5 kg kávy, což odpovídá zhruba jednomu až dvěma šálkům denně – tedy hluboko pod limitem.
Výzkumy také naznačují, že lidé, kteří pijí pravidelně 3–4 šálky denně, mohou mít až o čtvrtinu nižší riziko vzniku cukrovky 2. typu. Některé studie také spojují kávu s nižším výskytem Parkinsonovy choroby či některých typů rakoviny.
Tak přece zdravá? Ano, ale není to všelék
Káva má svou světlou i stinnou stránku. U lidí citlivých na kofein se mohou objevit potíže jako nespavost, bušení srdce či nervozita. Přechodné zvýšení krevního tlaku také není výjimkou – a právě hypertonici by si měli na příjem kávy dávat pozor.
Velkou roli hraje i to, jak kávu pijete. Klasické espresso má minimální kalorie, ale velké latté se sirupem může mít až 250 kalorií a přísun cukru jako limonáda. V takovém případě už nejde o zdravý nápoj, ale o dezert.
Mýtus o dehydrataci kávy byl přitom oficiálně vyvrácen – její mírně močopudný účinek není tak silný, aby z těla „vysával“ vodu. Káva se tedy normálně počítá do pitného režimu.
Verdikt: škodí, nebo prospívá?
Jednoduchá odpověď neexistuje, ale platí, že pro většinu lidí je káva spíše prospěšná. Pokud se držíte dvou až čtyř šálků denně, nepijete ji jako cukrovou bombu a sledujete reakce svého těla, může být káva spolehlivým parťákem – a rozhodně ne tichým zabijákem.