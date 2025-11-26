Trump: Zbývá už jen několik bodů dohody o Ukrajině, na nichž není shoda
26. 11. 2025 – 6:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zbývá už jen několik bodů, na nichž není shoda, uvedl dnes americký prezident Donald Trump o chystané dohodě o ukončení války na Ukrajině.
Ve snaze finalizovat ji vysílá šéf Bílého domu do Moskvy zvláštního vyslance Steva Witkoffa, který se má sejít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. S ním i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským je Trump podle svého vyjádření na sociální síti Truth Social připraven se brzy setkat osobně, ale až bude mít plán konečnou podobu nebo se jí bude blížit.
"Za uplynulý týden udělal můj tým obrovský pokrok pokud jde o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou," začal Trump svůj příspěvek. Původní americký osmadvacetibodový plán se za přispění obou válčících stran podařilo "vyladit" a "zbývá už jen několik málo sporných bodů".
Americký prezident dále podotkl, že zatímco Witkoffa vysílá do Moskvy, s Ukrajinci bude jednat náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll.
Původní americký plán počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území, včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit, a také s tím, že Kyjev početně omezí svou armádu maximálně na 600.000 vojáků či se zaváže, že nevstoupí do NATO.
V neděli o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé Spojených států, Ukrajiny i evropských zemí. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja poté mluvil o značně revidovaném mírovém plánu. Moskva dnes uvedla, že zatím upravený plán neobdržela.