Veřejná hádka? Dáda Patrasová se brání: "Co dělá můj manžel, je smutné a neomluvitelné"
24. 8. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná herečka si nehodlá nechat líbit manželovo nedávné nařčení.
Saxofonista Felix Slováček si nedávno nebral moc servítků, když se pro Blesk svěřoval, jak na tom momentálně je jeho manželka Dáda Patrasová.
„Jako kdyby tam nebyla. Ona si ani nepamatuje, že tam byla! Má takový trošku problém s pamětí,“ prohlásil s tím, že choť prakticky neví, že se vlastně byla léčit.
„Člověk by si řekl, že se nad sebou zamyslí a přestane pít víno. Ale pít nepřestala a nepřestala pít ani potom,“ uvedl.
Dáda však podobné rýpance rozhodně neslyšela ráda a nakonec se rozhodla je nenechat bez odezvy.
„Pobyt v léčebně byl ohledně úmrtí mé dcery Aničky. Nešlo o alkohol. To, co dělá můj manžel, je smutné a neomluvitelné,“ ohradila se pro magazín Expres.
„Proč to dělá? Zřejmě má potřebu být vidět. Je to smutné, ale už je starý a má na to nárok,“ ušklíbla se.
Alkohol se v souvislosti se slavným párem skloňuje co chvíli: Připomeňme, že to není tak dlouho, co Dáda slibovala, že se půjde léčit, pokud s ní k léčení nastoupí i Felix.
Ten vzápětí souhlasil, ale celá věc nakonec vyšuměla do ztracena a k ničemu nedošlo.