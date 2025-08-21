Dnes je čtvrtek 21. srpna 2025., Svátek má Johana
K nepoznání! Oblíbená moderátorka zhubla a v plavkách vypadá jako naprostá bohyně

21. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

K nepoznání! Oblíbená moderátorka zhubla a v plavkách vypadá jako naprostá bohyně
zdroj: Profimedia.cz
Sympatická moderátorka předvedla figuru a je nač se dívat.

Populární moderátorka Eva Decastelo by klidně mohla účinkovat v reklamě na hubnutí a zdravý životní styl.

A co by na tom bylo nejlepší: Nemusela by nic předstírat, protože postavu si vážně dala do kupy opravdu ohromujícím způsobem.

Eva už má blíž k padesátce než ke čtyřicítce, ale před jejími křivkami by zbledla závistí ledasjaká pětadvacítka. A jelikož o tom moderátorka samozřejmě ví, nemá problém svým tělem poškádlit fanoušky na Instagramu.

Obecenstvo potěšila hned trojicí plavek: Černými na fotce z Francie, ke které píše „Nice... v 7:30 ráno“ a sní, jaké by bylo mít taková rána navždy. Pak modrými a pózou, ze které se vaří krev. A nakonec i sadou fotek v růžových bikinách, kde už o fantastickém tělu opravdu nemůže být pochyb.

Ale znáte to, obrázek lepší než tisíc slov:

