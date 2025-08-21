Léky skoro zadarmo? Nový systém doplatků seniorům šetří peněženky
21. 8. 2025 – 6:35 | Zprávy | Anna Pecena
Od letoška se v Česku zásadně mění pravidla pro úhrady léků. Senioři, kteří dosud často platili stovky korun měsíčně, teď mohou ušetřit nemalé částky. Nový systém doplatků je totiž přehlednější, jednodušší a hlavně spravedlivější. Co to znamená v praxi a kde se dá ušetřit nejvíc?
Starý chaos končí, přichází jasná pravidla
Každý senior zná ten pocit: přijde do lékárny s receptem a odejde o několik stovek lehčí. Některé léky totiž zdravotní pojišťovny hradily jen částečně a doplatek musel pacient doplácet sám. Jenže systém byl dlouhá léta nepřehledný a senioři často vůbec nevěděli, proč někdy zaplatí 30 korun a jindy 300.
Od roku 2025 ale nastupuje nový systém úhrad, který má všechno změnit. Nově je jasně stanoveno, kolik za lék maximálně senior zaplatí, a nad tuto hranici už se peněženka neotevře. Lékař i lékárník teď mají povinnost pacientovi vysvětlit, jestli je dostupná varianta bez doplatku nebo alespoň s výrazně nižším doplatkem.
Kdo ušetří nejvíc?
Největší úlevu pocítí senioři, kteří berou pravidelně více druhů léků – například na tlak, cukrovku nebo srdce. Právě zde se doplatky nejvíce sčítaly a mnozí důchodci byli schopní utratit i tisíce ročně. Nový systém ale nastavuje tzv. ochranný limit, po jehož překročení už všechny další doplatky hradí pojišťovna.
Praktický příklad? Senior, který měl měsíčně doplatky kolem 500 korun, se může dostat klidně na polovinu. U dlouhodobě nemocných to znamená úsporu v řádu tisíců korun ročně. A navíc – o překročení limitu už se nemusí starat pacient, vše sleduje zdravotní pojišťovna a peníze vrací automaticky.
Nenechte se napálit, chtějte levnější variantu
Změna má ale ještě jednu podstatnou výhodu: mnohé léky mají na trhu několik variant od různých výrobců. A zatímco jedna může stát stovky, jiná je zdarma nebo s minimálním doplatkem. Lékárník musí seniorovi nově nabídnout levnější variantu a vysvětlit rozdíl.
Pokud to neudělá, pacient má právo se zeptat: „Máte tu levnější variantu?“ V řadě případů to znamená okamžitou úsporu desítek až stovek korun. Není to žádný trik, ale zákonná povinnost, kterou se teď vyplatí využívat.
Závěr: stovky korun zpět do peněženky
Nový systém doplatků není jen kosmetická úprava, ale zásadní pomoc pro tisíce seniorů. Peníze, které dřív mizely v lékárnách, mohou zůstat doma – na jídlo, na vnoučata, nebo klidně na malý výlet. Stačí jen vědět, že levnější varianta existuje, a nebát se o ni požádat.
Změna roku 2025 tak ukazuje, že i v českém zdravotnictví se dá najít místo, kde důchodci konečně ušetří – a tentokrát to není trik, ale zákonem garantovaná realita.