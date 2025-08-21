Trojúhelník smrti na obličeji: Víte, co to je a co s ním nedělat?
21. 8. 2025 – 6:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Stačí jediný špatný pohyb prstů a z nevinného pupínku se může stát vstupní brána pro infekci ohrožující život. Lékaři varují před takzvaným „trojúhelníkem smrti“ na obličeji, kde i drobný zákrok může skončit otokem, ztrátou zraku nebo dokonce mrtvicí.
Vymačkávání pupínků je pro mnoho lidí každodenní samozřejmostí, ale málokdo tuší, že některá místa na obličeji představují skutečně nebezpečné riziko. Lékaři už dlouhá léta varují před takzvaným „trojúhelníkem smrti“, tedy oblastí mezi kořenem nosu a koutky úst. Právě tudy totiž vedou žíly přímo směrem k mozku, aniž by prošly filtrováním, jaké poskytují jiné části krevního oběhu. Zdánlivě banální pupínek v této zóně tak může vyvolat infekci, která se rozšíří do mozku a způsobí závažné komplikace.
Na vlastní kůži se o tom přesvědčila Lish Marie, mladá matka tří dětí, která zveřejnila své zkušenosti na TikToku. Stačilo, aby si vymačkala pupínek pod nosem, a během několika hodin jí začala otékat celá levá část obličeje. Úsměv měla nakřivo a bolest byla tak silná, že musela vyhledat pohotovostní ošetření. Lékaři okamžitě nasadili antibiotika i steroidy, aby zabránili šíření infekce. Její příběh se rychle stal virálním a upozornil na rizika, o kterých se běžně příliš nemluví.
Když cesta k mozku vede z obličeje přímo
Podobných případů se objevilo více. Alisha Monaco z amerického Michiganu popsala, jak se snažila propíchnout cystický pupínek u nosu dezinfikovanou jehlou. Výsledek byl šokující: během několika hodin jí celá pravá strana obličeje otekla, začala cítit závratě a bolest, která se nedala vydržet. „Úsměv jsem měla nakřivo a pravé ucho se zdálo ucpané. Strašně bolelo i jen promluvit,“ popsala. Nakonec musela do nemocnice, protože infekce hrozila rychlým rozšířením do mozku. Její video na TikToku obletělo svět a vyvolalo tisíce reakcí od lidí, kteří vůbec netušili, že podobné riziko existuje.
Lékaři varují, že i když jsou podobné případy relativně vzácné, následky mohou být katastrofální. Pokud se bakterie dostanou z pupínku do krevního oběhu, mohou vyvolat meningitidu, mozkové abscesy nebo tzv. septickou trombózu kavernózního splavu. To může vést ke ztrátě zraku, mrtvici, ochrnutí a v nejhorších případech i ke smrti. Dermatolog Vishakha Dhorde k tomu dodává, že v oblasti trojúhelníku smrti neexistují žilní chlopně, které by zpětnému toku krve bránily, a proto se infekce může šířit bez překážek.
Pokud vás trápí akné, je zásadní nevymačkávat pupínky právě v oblasti mezi nosem a koutky úst. Vždy je lepší nechat je zahojit přirozeně nebo použít speciální náplasti či přípravky doporučené dermatologem. Jestliže máte pocit, že je pupínek zanícený, nikdy ho nemačkejte nehty a nezkoušejte ho propichovat jehlou. Takový postup totiž může způsobit otevřenou ránu, kterou bakterie snadno využijí k proniknutí do krevního oběhu. Pamatujte, že i drobný pupínek může v této části obličeje vést k vážným problémům, a proto je lepší nechat tuto oblast úplně na pokoji a v případě zhoršení stavu raději vyhledat lékaře.