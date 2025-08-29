K nepoznání: Divoška Kaira Hrachovcová šokuje novým účesem, je úplně nakrátko!
29. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Sbohem vodopádu havraních vlasů, přivítejte armádní sestřih.
Záviděli jste záplavu kadeří, které zdobily hlavu věčně svojské rebelky Kateřiny Hrachovcové? Už nemusíte. Kaira se jich totiž zbavila.
Změna je to opravdu pořádná a, jak můžeme posoudit sami díky fotkám, které umělkyně zveřejnila na svých sociálních sítích, opravdu si nejsme jistí, zda bychom ji teď na ulici vůbec poznali.
„Možná to vypadá jako změna stylu. Ve skutečnosti je to revoluce pohledu,“ připsala Kaira ve svém standardně avantgardním stylu.
„Ať je to inspirace k tomu udělat vlastní střih v životě. Ostrý, krátký, nekomfortní. Protože právě tam začíná síla a lehkost. Nejde o vlasy. Jde o odvahu vstoupit do prostoru, kde už nic neskrýváme. Protože ,krása´ začíná tam, kde přestaneme hrát podle očekávání,“ dodala.
Připomeňme, že jinou revoluci pohledu (a sebeúcty) provedla Kaira nedávno, když začala prodávat vlastní nahotu na neslušné platformě.
Partner Martin Kačer to zdůvodňoval taktéž patřičně rozevlátě: „Miluji ženské tělo, miluji svou ženu a miluji, že ona miluje sebe. A proto tyhle fotky nejsou pro mě jen sexy. Jsou pravdivé, svobodné, jsou oslavou toho, co je naše.“
View this post on Instagram