Jurečka: Lidé z Liberty by mohli začít dostávat náhradu mzdy na začátku července

Zaměstnanci Liberty Ostrava by mohli začít dostávat náhradu mzdy první týden v červenci. Zpracování žádostí zahájí úřady práce v pondělí. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ostravský soud poslal v pátek huť do úpadku, rozhodl tak na základě jejího insolvenčního návrhu. Liberty minulý týden uvedla, že požádá soud o reorganizaci a zahajuje kroky směřující k prodeji ostravských provozů. V insolvenčním návrhu sdělila, že její závazky po lhůtě splatnosti převyšují pět miliard korun.

Kolik pracovníků v huti Liberty po převzetí zůstane, bude podle Jurečky záležet na tom, jaký investor firmu získá. Stát bude hledat cestu, jak by případně mohl vyplácet zaměstnancům mzdy déle než tři měsíce, aby je v podniku udržel. Potvrdil, že ví o dvou zájemcích o podnik. Nevyloučil to, že by se mohli přihlásit ještě další. Klíčové pro další vývoj hledání investora podniku bude podle něj to, jak rychle bude postupovat insolvenční správce.

Nový investor by měl přijít co nejrychleji, v řádu týdnů, uvedl člen sněmovního výboru pro sociální politiku Aleš Juchelka (ANO). Mezi 5000 zaměstnanci jsou totiž specializované profese, které by měl nechat udržet integrovanou jednotnou výrobu oceli v Moravskoslezském kraji. Pro ČR i Evropu je to velmi důležité, podotkl. "Na tom se shodujeme," reagoval Jurečka.

Zájmem vlády je podle něj to, aby do Liberty přišel nový klíčový investor. "Chceme udržet ve firmě lidi. Budeme teď mluvit ve vládě o strategických investičních pobídkách," poznamenal ministr.

Stát po začátku insolvenčního řízení poskytne nevyplacené mzdy, a to po tři měsíce. Zaměstnanci o ně mohli začít žádat v pondělí. První den to podle generálního ředitele úřadu práce Daniela Krištofa udělalo 437 lidí. Ministr řekl, že při vážném zájmu o firmu je případně možné hledat cesty k prodloužení výplaty třeba o měsíc či dva. Jurečka chce o tom jednat s lídry koaličních stran. Připravil by pak rychlou novelu zákona, která by to umožnila.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Od roku 2019 slezská huť patří Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.