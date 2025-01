Jiří Lábus slaví 75 let: "Nezůstanu na obtíž"

Herec Jiří Lábus předvčírem oslavil životní jubileum – bylo mu 75 let. Herec je už zhruba deset let ve starobním důchodu a v rozhovoru pro CNN Prime NEWS bez příkras promluvil o tom, jak se mu v penzi žije. Lábus dokáže s důchodem vyžít, i když dodává, že výše penze rozhodně neodpovídá výši daní, které za život při práci odvedl. Nouzi přesto nemá a může za to děkovat jen sobě – celý život si totiž poctivě spořil na stáří: „Vždycky jsem měl strach, abych se jednou nestal někomu na obtíž. To je pro mě naprosto děsivá představa. Proto jsem si šetřil, abych si mohl dovolit ústav s nadstandardní péčí, kde se o mě postarají, až nebudu moci. Nechci obtěžovat své blízké nebo přátele,“ vysvětlil Lábus.

Herec také zmínil, že nelituje a není zklamaný z toho, že nikdy nezaložil rodinu. Naopak se označuje za „věčné dítě“ a přiznává, že v tomto ohledu byl možná trochu sobcem. „Byly chvíle, kdy to vypadalo, že se ožením, ale nakonec jsme si to vždycky rozmysleli. Rodinu za mě nahradil můj bratr, který má tři dcery,“ prozradil Lábus.

Jeho životním posláním bylo herectví a věděl to prý už jako malý: „Už od pěti let jsem chtěl být hercem a splnilo se mi to. Je to jako pohádka se šťastným koncem,“ shrnul svůj profesní život.

Jiří Lábus pochází z rodiny otce architekta a matky zdravotní sestry. Jiří se vydal na uměleckou cestu, mladší bratr pak kráčel ve stopách otce – Ladislav Lábus je významný architekt, emeritní děkan na ČVUT a špička v oboru. Mezi jeho nejvýznamnější projekty patří například rekonstrukce vily Lídy Baarové, jízdárna na Pražském hradě nebo přestavba pražského paláce Langhans.

Jiří Lábus žije spokojené stáří, protože prozíravě nakládal s penězi během pracovního života. Vezměme si inspiraci.