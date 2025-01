Diváci jsou nadšení, do Ulice se vrátí milovaný herec!

Do populárního seriálu Ulice, který sledujeme již po dvacet řad, se po delší pauze vrací oblíbený herec Vašek Matějovský v roli Mikiho Seidla. Jak dlouho se však Miki zdrží a co se za tu dobu v jeho životě změnilo?

Mikiho současný život

Podle Vaška Matějovského se jeho postava Mikiho má dobře. Miki je pracovně vytížený, ale úplná procházka růžovou zahradou se chystat nebude: „Bojuje s nějakejma vztahama,“ prozradil herec. Přesto však nečekejte žádné dramatické životní zvraty – Mikiho život zůstává relativně stabilní.

Vašek Matějovský přiznal, že jeho návrat do Ulice bude spíše krátkodobý. „Je to taková krátká návštěva jenom,“ uvedl hned na začátku rozhovoru. Zavzpomínal také na své začátky v seriálu, kdy byl vlastně pořád ještě dospívajícím chlapcem, a zmínil, jak se ateliér úplně proměnil za dobu, kdy v něm nebyl.

Dětství a dospívání v Ulici

Role Mikiho byla pro Vaška Matějovského významnou součástí jeho dětství a dospívání. Přestože si natáčení užíval, přiznal, že také často neměl čas na běžné aktivity, které si mohli dopřát jeho vrstevníci. Škola v přírodě? Volný čas s kamrády? Ani omylem, bylo potřeba natáčet. Přesto na tuto dobu vzpomíná pozitivně a věří, že ho zkušenost formovala jako člověka.

Od doby, kdy hrál Mikiho, se Vašek Matějovský posunul nejen v kariéře, ale i v osobním životě. Stal se úspěšným moderátorem, hercem a také otcem. V loňském roce přivítal se svou partnerkou na svět syna. Diváci ho mohli vidět v dalších projektech, jako je reality show Survivor, seriál O mě se neboj nebo Jedna rodina.

Ulice jako fenomén

Vašek Matějovský označil Ulici za jedinečný a unikátní projekt, který zná snad každý. „Neexistuje nikdo, kdo by neviděl alespoň kousek tohoto seriálu nebo nevěděl, co Ulice vlastně je,“ řekl herec. Jeho návrat do seriálu se tak ponese na vlnách dojemné nostalgie.

Premiérové díly seriálu můžete sledovat každý všední den podvečer na Nově nebo s předstihem na platformě Voyo.