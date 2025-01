Dominátor válí nejen v brance, letos se stane počtvrté otcem

Legendární hokejový brankář Dominik Hašek zažívá velkou radost v osobním životě. Už mu je sice šedesát, ale stane se počtvrté otcem. Hašek už má dvě dospělé děti z předchozího manželství – pětatřicetiletého Michaela a devětadvacetiletou Dominiku, která mimochodem zkouší prorazit jako zpěvačka. Se svou současnou partnerkou Lenkou má tříletého syna Honzíka, kterému brzy přibude malý sourozenec. „Moc se těšíme, bude to ještě náročnější, ale doufám i krásnější,“ svěřil se Hašek pro iSport.cz.

Přiznává, že být otcem v šedesáti letech je jiné, než když byl mladší. „Myslím si, a zdůrazňuju to myslím si, že jak je člověk starší, víc myslí na to, co by se mohlo stát. Před třiceti lety jsem nebyl tak opatrný jako teď,“ uvedl. Pohlaví miminka si nechává jako překvapení a dozví se ho až po porodu.

Kromě radostí spojených s rodičovstvím čeká Haška letos další zajímavá událost. Jeho dcera Dominika se objeví v populární reality show Survivor a Hašek tak rozhodně bude mít co dělat.