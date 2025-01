Striptérce Regině z Vyvolených televizní sláva nepomohla. Dnes živoří na okraji společnosti

Z řetězu urvaná, neřízená střela Regina Holásková, dnes známá jako Regina Agia, se proslavila jako jedna z nejvýraznějších účastnic reality show VyVolení v roce 2005. Vlnu pozornosti se tehdy pokusila využít a místo svlékání se za peníze prorazit v šoubyznysu. Což ale příliš nevyšlo a divoška se stáhla do ústraní. Léta ubíhala a život se měnil. Jak je na tom dnes?

Chatová oblast

Regina se usadila v rekreační oblasti u Brněnské přehrady. Snila, že si tam jednou postaví dům, ale zatím zůstává jen u zbožného přání. Protože narazila na problém, který většina z nás nejspíš velmi dobře zná. Prostě na něj neměla.

Navzdory těžkostem se Regina nevzdala a na pozemku provádí proces, který by se neztratil ani někde v Minecraftu. Nikdy sice nebydlela v díře v zemi, ale neměla k tomu zas tak daleko – nejdřív žila ve stanu v křoví, později obydlí vylepšovala, až na místě stanul improvizovaný bungalov postavený ze všeho, co bylo k mání. Dřevo, kámen, beton, lahve? Jak je ctěná libost. Na střechu nicméně nezbylo a tak má Regina nad hlavou igelitové plachty. Ale co už, svou funkci plní, jak mají.

Kreativní duše

Regina má tvořivou povahu, což ostatně předvedla už při stavbě, ale nezůstalo jen u budování. Miluje zvířata, vyrábí jejich sošky a angažuje se v ekologické tematice. Její životní styl je pro vnějšího pozorovatele poněkud neobvyklý, ale ona si zkrátka nestěžuje. Je spokojená, žije, jak chce, a z toho úhlu pohledu nám vlastně nezbývá než závidět.

Život bez elektřiny a tekoucí vody v jednoduchém příbytku z přírodních a recyklovaných materiálů, je pro ni způsobem, jak být blíže přírodě a žít v souladu s jejími hodnotami. Regina se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a prosazuje udržitelnost. Možná bychom se měli inspirovat.