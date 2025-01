Potravinářská komora chce omezit slevy, prý deformují trh

Časté slevové akce podle Potravinářské komory ČR deformují trh.

Obchodníci totiž zvyšují ceny u jiných položek, aby rozdíly dorovnali, sdělila ČTK komora, podle níž by se proto slevy měly omezit. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR to odmítl. Jeho prezident Tomáš Prouza ČTK řekl, že by krok vedl k růstu cen základních potravin o 20 až 30 procent. Téma omezení slev podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) aktuálně není na stole, uvedl mluvčí Marek Vošahlík.

Ve slevách se v Česku prodá minimálně 65 procent zboží, což je výrazně více než v jiných státech, řekl mluvčí potravinářů Marek Zemánek.

"Obchodníci rozhodně nejsou žádnou charitativní organizací a vyberou peníze v ceně jiných položek, které spotřebitelé nakoupí společně se zbožím ve slevě. Nadměrná sleva je pouze lákadlem do obchodu," řekl Zemánek. "Pokud by se slevy omezily, jsme přesvědčeni, že se tím sníží i běžné regálové ceny, které jsou u některých výrobků vyšponované vysoko," doplnil.

Omezení slev by ale podle Prouzy dopadlo zejména na lidi s nízkými příjmy, v jejichž nákupních košících jsou převážně základní potraviny.

"Tvrzení státem dotované Potravinářské komory o zlevnění potravin pomocí zákazu nebo omezování slev je bohapustá lež, kterou se velcí čeští potravináři snaží zmanipulovat veřejnost," uvedl Prouza. "Stát nemá co mluvit do toho, jak obchodníci pracují se slevami a jinými marketingovými nástroji," dodal.

Podle hlavního ekonoma společnosti XTB Pavla Peterky je pravdou, že časté slevové akce komplikují orientaci spotřebitele na trhu. "Problémem je, že se opět hledá řešení u zákonů a přísnější regulace, která opět zkomplikuje fungování odvětví. Vstup státu, respektive zákonů do cenotvorby firem, ve většině případů vede k problémům a zhoršení situace. Zřídkakdy lze hledat zlepšení, které navíc dopadne třeba jen na část celého trhu," řekl ČTK.

Také podle MPO by omezení slev mohlo vést k růstu cen. Lidem by se také omezil výběr výhodných nabídek, řekl Vošahlík. "V oblasti ochrany spotřebitele se ve vztahu k akčním slevám řeší zákaz klamání spotřebitelů o slevě a také zákaz nekalých obchodních praktik, kam takové klamání spadá," uvedl.

Za problém Potravinářská komora v souvislosti s akcemi označila i plýtvání potravinami, jelikož lidé mají tendenci se zlevněným zbožím předzásobit a ne vždy všechno spotřebují. Narušená je ale také plynulost dodavatelského řetězce, řekl Zemánek. "Nárazově extrémně velké odběry způsobují neefektivitu v celém řetězci a v některých případech je ani nejsou lokální producenti schopni z kapacitních důvodů vykrývat a zboží, mnohdy horší kvality, pak pochází z dovozu," uvedl.

Z potravin po novém roce nejvíce zdražila mouka - v obchodech tento měsíc stojí 18,44 koruny za kilogram, což oproti prosinci představuje nárůst o 11,42 procenta, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Celkem meziměsíčně zdražilo devět ze 13 sledovaných položek, pět z nich ale o méně než jedno procento.