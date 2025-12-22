Jste sprostí? Je to dobře! Psychologové zjistili, že zanadávat si má blahodárné účinky
22. 12. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke
Pořádně si od plic zanadávat je podle psychologické studie prospěšná záležitost.
Trochu si zaklít, zanadávat, poslat nespolupracující technologii či těžký, náročný úkol tam, kam slunce nesvítí, je záležitost, které se v životě nevyhnul snad vůbec nikdo.
Celá řada lidí se ale začne hned stydět, jak jim ujede sprosté slůvko či nadávka. Nová psychologická studie nicméně tvrdí, že prakticky nemají proč: Zaklít si je totiž vysoce prospěšná věc.
Spoluautor studie Richard Stephens považuje nadávky a klení za nástroj, kterým může člověk odemknout sílu, o které ani nevěděl, že ji má: „V celé řadě situací se lidé drží zpátky, ať už vědomě, nebo podvědomě, a nevyužívají svou sílu naplno. Zanadávat si je snadný a vždy přístupný způsob, jak zlepšit soustředění, sebevědomí, méně se nechat rozptýlit a dát úkolu všechno, co jen jde,“ tvrdil v tiskové zprávě.
Nejedná se o první studii, která potvrdila blahodárný vliv nadávek: Řada experimentů už dřív potvrdila, že klení pomáhá například zvládnout bolest či déle vytrvat při silové zkoušce, ačkoliv jinak může mít člověk stejné schopnosti jako ten, který nekleje.
Nový výzkum neodpovídá na otázku, zda nadávky mají účinek, protože už je zkrátka dokázané, že mají. Místo toho se zaměřuje na to proč. Důvod je podle psychologů prostý: Sprostě klít pomáhá člověku odbourat své vlastní vnitřní limity, kterými se běžně sám omezuje. S nadávkou se zkrátka přestanete držet zpátky, zmizí obavy, zmizí váhání a seberegulace, a přijde jen čistá síla.
Vědci také připravili experiment: 200 dobrovolníků mělo co nejdéle udržet fyzicky náročnou pozici. Polovina z nich u toho nadávala, polovina opakovala neutrální, citově nezabarvené slovo.
Výsledky byly ohromující: Klející účastníci nejenže vydrželi v průměru déle, po výkonu také uváděli, že se cítili sebevědomější a soustředěnější na úkol.
Studie přichází s závěrem, že nadávky člověku nedodají žádnou tajemnou moc, jen mu zkrátka umožní neváhat a naplno využít sílu, kterou už má, a překonat nepohodlí v honbě za úspěchem. Vědci dále hodlají zjišťovat, zda nadávky pomáhají i při úkolech, které nezávisí na fyzické síle, ale také vyžadují soustředění a sebevědomí.
„Z výsledků naší práce je zřejmé, proč je klení mezi lidmi tak běžné. Jedná se totiž doslova o nekalorický, bezplatný, vždy dostupný nástroj ke zlepšení výkonu,“ uzavírá autor studie.