Jsou to jen tři body, které potřebujeme, řekl Kváča po skvělém výkonu na Spartě
29. 9. 2025 – 6:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Skvělý výkon brankáře Petra Kváči a dva pohotové góly útočníky Jaromíra Pytlíka pomohly hokejistům Liberce k výhře 3:1 na Spartě.
Kváča, jenž si v utkání připsal 42 úspěšných zákroků, vítězství nepřeceňoval. V rozhovoru s novináři zdůraznil, že Bílí Tygři získali stejné tři body jako za jakékoliv vítězství. Pytlík byl rád, že se mu dařilo v O2 areně, kde jinak příliš rád nehraje.
"Je to hezké, ale zároveň jsou to jen tři body do tabulky, které potřebuje každý tým. Připravili jsme se a odvážíme si je. Splnili jsme plán a jedeme dál," řekl Kváča.
Osmadvacetiletý gólman byl v permanenci od začátku utkání. Již v první třetině čelil 15 střelám a kapituloval jen jednou. Ve třetí části si připsal 18 zákroků a celkem mu jich statistici napočítali 42.
"Jak jsem se zapotil? Spíše jsem se zapotil z toho, jak je v areně vedro," uvedl Kváča s úsměvem. "Od toho tam jsem. Jestli mám 20, 37 nebo 40 zákroků, je úplně jedno. Máme to nastavené tak, že potřebujeme každého hráče od prvního do poslední a každý musí plnit svoji roli. A v zápase jdeme minutu po minutě," podotkl Kváča.
Skutečnost, že měl spoustu práce hned od začátku, považoval jako většina brankářů za plus a soustředil se vždy jen na další střelu. Nejvíce jej prověřil Filip Chlapík, který dal jediný gól Sparty a vyslal deset střel na branku.
"Filip má výbornou ránu, ale kdo v extralize ne? Soutěž šla úrovní nahoru a každý umí dát gól. Filip má ve Spartě roli, že je tam na halfu a střílí tam. Jak ale říkám, pro mě je každý zákrok obrovsky důležitý, abych pomohl týmu, který zase pomáhá mně tím, že dá góly. Doplňujeme se," řekl Kváča.
O obrat ve skóre se postaral Pytlík, jenž nejprve využil zaváhání Kryštofa Hrabíka a Martina Michajlova a vyrovnal. V 54. minutě poté pohotovou dorážkou posunul Liberec do vedení.
"Pořád jsme si říkali, že nemáme co ztratit a věřili jsme. A jsme rádi, že to vyšlo," řekl Pytlík, který za hráče zápasu označil Kváču. "V kabině po utkání dostal i tygří čepici, kterou vždy dostane nejlepší hráč. Podal výborný výkon a držel nás," podotkl čtyřiadvacetiletý útočník. "Kdyby domácí proměňovali šance, bylo by to asi jiné. Měli jsme ale výborného gólmana," doplnil.
Pytlík uznal, že výkon Liberce dlouho moc dobrý nebyl. "Nebylo to nejlepší. Neměli jsme střely, nevycházely nám přesilovky. Ale bereme tři body, za což jsme rádi," řekl Pytlík, jenž je se čtyřmi góly nejlepším střelcem Liberce.
Radost měl i proto, že zřejmě odehrál svůj nejlepší zápas v O2 areně. "Nikdy mi tady úplně nevyšel zápas a nemám s O2 nejlepší zkušenosti. Před začátkem jsem nebyl úplně třikrát pozitivní, ale může to přijít i takhle," řekl s úsměvem.