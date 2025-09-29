Dáda Patrasová už toho má dost: "Jestli to tak chce, klidně se rozvedu!"
29. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Známá herečka těžce nese chování svého manžela.
Už jsme si chtěli oddechnout a možná i trochu slavit, když se nedávno Dáda Patrasová objevila s manželem Felixem Slováčkem na předávání obrazu, oba vypadali spokojeně, usmívali se, měli se k sobě a dokonce si vyměnili pár polibků.
Konečně trochu rodinného klidu, konečně semknutí, které bylo po tragické ztrátě dcery tak moc potřeba?
Chyba lávky, zdá se. Felix léčil smutek po svém: Jedním mejdanem za druhým, kde se v poslední době začal opět stýkat se svou někdejší milenkou Lucií Gelemovou.
Dádě tato skutečnost nebývale hnula žlučí: „Pořád se nám sere do života! Felixovi jsem jasně řekla, že si to nepřeji a jestli to tak chce, klidně se rozvedu. Už toho mám vážně dost a jsem připravená podepsat rozvodové papíry. Nechci, aby paní Gelemová byla součástí našich životů,“ prohlásila bez obalu pro magazín Expres.
Úder zřejmě vrací ve stejném duchu: Obnovila kontakt s expřítelem, pohledným Italem Vitem.
Hodlá se s ním po dlouhé době opět sejít: „Dneska mi volal. Jsme teď v každodenním kontaktu. Vito je zlatý člověk a kápo v turistickém ruchu. Přijede za mnou v zimě,“ prozradila.
Nejedná se o první krizi občas silně turbulentního manželství, o rozvodu již Dáda mluvila několikrát. Uvidíme, zda se vlny i tentokrát uklidní, nebo už toho má herečka doopravdy až po krk.