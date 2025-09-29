Dnes je pondělí 29. září 2025., Svátek má Michal
Dáda Patrasová už toho má dost: "Jestli to tak chce, klidně se rozvedu!"

29. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Známá herečka těžce nese chování svého manžela.

Už jsme si chtěli oddechnout a možná i trochu slavit, když se nedávno Dáda Patrasová objevila s manželem Felixem Slováčkem na předávání obrazu, oba vypadali spokojeně, usmívali se, měli se k sobě a dokonce si vyměnili pár polibků.

Konečně trochu rodinného klidu, konečně semknutí, které bylo po tragické ztrátě dcery tak moc potřeba?

Chyba lávky, zdá se. Felix léčil smutek po svém: Jedním mejdanem za druhým, kde se v poslední době začal opět stýkat se svou někdejší milenkou Lucií Gelemovou.

Dádě tato skutečnost nebývale hnula žlučí: „Pořád se nám sere do života! Felixovi jsem jasně řekla, že si to nepřeji a jestli to tak chce, klidně se rozvedu. Už toho mám vážně dost a jsem připravená podepsat rozvodové papíry. Nechci, aby paní Gelemová byla součástí našich životů,“ prohlásila bez obalu pro magazín Expres.

Úder zřejmě vrací ve stejném duchu: Obnovila kontakt s expřítelem, pohledným Italem Vitem.

Hodlá se s ním po dlouhé době opět sejít: „Dneska mi volal. Jsme teď v každodenním kontaktu. Vito je zlatý člověk a kápo v turistickém ruchu. Přijede za mnou v zimě,“ prozradila.

Nejedná se o první krizi občas silně turbulentního manželství, o rozvodu již Dáda mluvila několikrát. Uvidíme, zda se vlny i tentokrát uklidní, nebo už toho má herečka doopravdy až po krk.

Tagy:
rozvod láska rozchod milenka vztahy
Zdroje:
Expres.cz, ahaonline.cz, tn.nova.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

