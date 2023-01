Jsem snad válečný štváč? podivoval se Pavel

Mír na Ukrajině je Babišův marketingový tah, řekl vítěz prvního kola prezidentských voleb.

Petr Pavel v neděli reagoval na výrok svého soupeře ve druhém kole prezidentských voleb. Andrej Babiš ho v sobotu na tiskové konferenci v sobotu kritizoval za výrok, že si „nedovede představit absolutní mír“ a vylíčil ho jako „jestřába", který řinčí zbraněmi. Kromě toho upozornil, že on „chce mír“, a proto svolá do Prahy mírový summit k Ukrajině. Stranou přitom ponechal otázku, zda by na něj pozval Putina.

Kdybych se stal prezidentem, zorganizoval bych na Pražském hradě mírový summit. Abychom udělali vše pro to, aby skončila válka a aby lidé přestali umírat https://t.co/k3jKWwagFR — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 13, 2023

Pavel v neděli v otázkách Václava Moravce na ČT24, kam Babiš odmítl přijít, kontroval otázkou, proč se Babiš jako premiér po ruské anexi Krymu v roce 2014 o žádný mírový summit nepokusil.

„Vytvářet naději, že Česká republika je dnes v pozici, kdy může uspořádat globální mírový summit, je dnes opravdu jenom marketingový tah Andreje Babiše, nic jiného,“ řekl.

Pavel označil za absurdní, aby byl kvůli svému postoji k událostem na Ukrajině označován za válečného štváče. Poukázal na to, že v pozici předsedy Vojenského výboru NATO přesvědčil náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova k jednáním na nejvyšší úrovni.

„Přestože že to nevedlo k dlouhodobému míru, byl to významný krok,“ tvrdil generál ve výslužbě.

zdroj: ave/Power Point

Pavel, který celý rozhovor absolvoval se svou typickou kamennou tváří, upozornil, že Babiš bude snažit před druhým kolem odradit jeho voliče i voliče kandidátů, kteří mu vyjádřili podporu, aby přišli k volbám.

„Jsem přesvědčen o tom, že voliči nepodlehnou tomuto tlaku, že si uvědomí, o co v těchto volbách jde, že si uvědomí, jaký svět nám chce Andrej Babiš nabídnout a jak by vypadala Česká republika pod jeho vedením,“ prohlásil finalista prezidentských voleb.