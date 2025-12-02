Pohádky je konec? Slavný pár je na pokraji rozvodu, tvrdí zdroj: "Karlos jako partner absolutně nefunguje"
2. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Podle dobře informovaného zdroje se schyluje k dalšímu dramatickému rozvodu.
Sice za sebou měli dost divokou minulost a nejednu vztahovou krizi, zvenčí to ale vypadalo, že se všechno podařilo ustát a vztah se konečně stabilizoval.
Jenže zdání nejspíš klame. Vztah Karlose Vémoly a Lely Ceterové zřejmě v poslední době nijak idylický nebyl a podle dobře informovaného zdroje už nechybí moc do rozchodu.
A pokud nepřijde rovnou konec, bude se prý nejspíš minimálně někdo stěhovat.
„Lele došla s Karlosem trpělivost. Karlos je totiž prostě Karlos. Miluje své děti, ale vůbec není doma. Lela je na vše sama. Jako partner absolutně nefunguje a k Lele se chová jako ke svému majetku,“ prozradil Vémolův kamarád, který si z pochopitelných důvodů nepřál být jmenován, pro eXtra.cz.
„Jestli si Lela někdy myslela, že se Karlos změní, tak si nyní uvědomila, že se tak nikdy nestane. Zatímco ona se doma stará o všechny děti a poslední měsíce si opravdu prošla peklem, on je neustále fuč. A nejen kvůli pracovním povinnostem, jestli mi rozumíte,“ pokračuje tajemně.
„Nejspíš si myslel, že Lela vše ustojí, protože spolu mají tři děti, ale ona zase nevidí rozdíl v tom, že bude žít sama nebo s ním, protože je stejně na vše sama a bez pomoci kamarádek by se stejně neobešla,“ vysvětluje.
Jak už jsme tušili, ke zlomu došlo na dovolené v Dubaji: „Nevím, co se tam stalo. To ví jenom několik vyvolených, ale mělo to být něco, co mělo Lelu přesvědčit o tom, že Karlos není člověk, který by si zasloužil, aby se pro něj obětovala. Nyní se chce plně věnovat svým dětem a být tu pro ně,“ zakončil zdroj.
Karlos se s Lelou rozcházeli už několikrát a nakonec jim vždycky, dle vlastních slov, došlo, že bez sebe nemohou být. Uvidíme, zda jim něco podobného dojde i tentokrát, nebo bude opravdu po všem.