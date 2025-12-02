Dnes je úterý 2. prosince 2025., Svátek má Blanka
Počasí dnes 5°C Skoro zataženo

Pohádky je konec? Slavný pár je na pokraji rozvodu, tvrdí zdroj: "Karlos jako partner absolutně nefunguje"

2. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Pohádky je konec? Slavný pár je na pokraji rozvodu, tvrdí zdroj: "Karlos jako partner absolutně nefunguje"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Podle dobře informovaného zdroje se schyluje k dalšímu dramatickému rozvodu.

Sice za sebou měli dost divokou minulost a nejednu vztahovou krizi, zvenčí to ale vypadalo, že se všechno podařilo ustát a vztah se konečně stabilizoval. 

Jenže zdání nejspíš klame. Vztah Karlose Vémoly a Lely Ceterové zřejmě v poslední době nijak idylický nebyl a podle dobře informovaného zdroje už nechybí moc do rozchodu. 

A pokud nepřijde rovnou konec, bude se prý nejspíš minimálně někdo stěhovat.

„Lele došla s Karlosem trpělivost. Karlos je totiž prostě Karlos. Miluje své děti, ale vůbec není doma. Lela je na vše sama. Jako partner absolutně nefunguje a k Lele se chová jako ke svému majetku,“ prozradil Vémolův kamarád, který si z pochopitelných důvodů nepřál být jmenován, pro eXtra.cz.

„Jestli si Lela někdy myslela, že se Karlos změní, tak si nyní uvědomila, že se tak nikdy nestane. Zatímco ona se doma stará o všechny děti a poslední měsíce si opravdu prošla peklem, on je neustále fuč. A nejen kvůli pracovním povinnostem, jestli mi rozumíte,“ pokračuje tajemně.

„Nejspíš si myslel, že Lela vše ustojí, protože spolu mají tři děti, ale ona zase nevidí rozdíl v tom, že bude žít sama nebo s ním, protože je stejně na vše sama a bez pomoci kamarádek by se stejně neobešla,“ vysvětluje.

Jak už jsme tušili, ke zlomu došlo na dovolené v Dubaji: „Nevím, co se tam stalo. To ví jenom několik vyvolených, ale mělo to být něco, co mělo Lelu přesvědčit o tom, že Karlos není člověk, který by si zasloužil, aby se pro něj obětovala. Nyní se chce plně věnovat svým dětem a být tu pro ně,“ zakončil zdroj.

Karlos se s Lelou rozcházeli už několikrát a nakonec jim vždycky, dle vlastních slov, došlo, že bez sebe nemohou být. Uvidíme, zda jim něco podobného dojde i tentokrát, nebo bude opravdu po všem.

Tagy:
láska rozchod vztahy krize
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Většina z 6000 letadel Airbus A320 dokončila úpravu softwaru a může do vzduchu

Následující článek

Jmenování Babiše premiérem nebrání vyšetřování ve Francii, uvedla prokuratura

Nejnovější články