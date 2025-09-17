Chystá se nejdelší let historie. Uhádnete, jak dlouho bude trvat?
17. 9. 2025 – 5:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Zapomeňte na únavné lety do Ameriky nebo Asie – brzy vzlétne linka, která všechny trumfne. Nejdelší let na světě spojí Šanghaj a Buenos Aires, cestující čeká téměř 29 hodin ve vzduchu a více než 12 tisíc mil v nohách.
Letecký svět čeká pořádná senzace. China Eastern Airlines spouští novou linku ze Šanghaje do Buenos Aires, která překoná všechny dosavadní rekordy. Trasa s krátkým mezipřistáním v Aucklandu na Novém Zélandu zabere téměř 29 hodin a cestující během ní urazí 12 229 mil – tedy vzdálenost, na kterou by nestačil ani maraton filmů Pán prstenů v prodloužené verzi.
Současným rekordmanem je spoj Singapur–New York, „pouhých“ 19 hodin. Nový let ale tuto hranici rozmetá na kusy. Odletět půjde ze Šanghaje vždy v pondělí a čtvrtek, zpáteční lety z Argentiny pak vypraví každé úterý a pátek. A cena? Jednosměrná letenka vyjde zhruba na 37 až 41 tisíc korun. Pokud chcete přežít tak dlouhou cestu s trochou komfortu, možná se vyplatí sáhnout po business nebo první třídě. První let startuje už 4. prosince – a dá se vsadit, že internetový showman MrBeast na palubě dlouho chybět nebude.
Diplomacie na křídlech
Nejde ale jen o cestovatelský zážitek. Nový spoj je vnímán i jako výrazné diplomatické a obchodní gesto, které může posílit vztahy mezi Jižní Amerikou a Čínou. Zároveň jde o alternativu k tradičním trasám přes Evropu a USA. A cestující ocení i fakt, že let nabízí méně zastávek a vyhýbá se oblastem s konflikty. Do provozu by měl být nasazen dálkový Boeing 777-300ER, tedy stroj navržený přímo na podobné maratonské lety.
Chytrý trik, jak ušetřit
A když už jsme u cestování – hodí se jeden fígl, který může zlevnit i tak drahou letenku. Cestovní expert Andrea Platania z Transfeero upozorňuje, že lidé často zapomínají na tradiční cestovní kanceláře. Mnohé z nich totiž garantují, že překonají jakoukoli cenu nalezenou online. Stačí jim ukázat screenshot tarifu – a i když nabídka při samotné rezervaci zmizí, agent ji často dorovná.
Platania přiznává, že touto metodou ušetřil už stovky liber, tedy desetitisíce korun. Malý krok, který může udělat velký rozdíl – zvlášť když jde o letenku za cenu nového notebooku. Nejdelší let světa tak není jen ukázkou technologických možností a odvahou sednout na 29 hodin do letadla. Je to i krok, který propojí kontinenty, podpoří obchod a politiku – a pro chytré cestovatele možná nebude stát tolik, kolik byste čekali.