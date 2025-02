Jiří Krampol lehčí o 18 kilo po návratu z nemocnice: "Operaci bych nepřežil"

Oblíbený herec přiznává, že si po zdravotních problémech odnesl ponaučení a přehodnotil přístup k životu.

Oblíbený herec Jiří Krampol musel nedávno zabojovat o holý život. Bitvu úspěšně vyhrál a po hospitalizaci v Nemocnici Na Františku mohl zamířit domů. Pak to chvíli trvalo, ale Jiří se nakonec vydal i mezi lidi.

Zdravotní komplikace se samozřejmě podepsaly, však Jiřímu už je 86 a nemůže nad něčím takovým jen tak mávnout rukou. Chodí ztěžka, potřebuje berle, ale září úsměvem.

„Já se mám dobře, dostal jsem hezkou garsonku v centru. Jsou tam samí příjemní lidé, úžasné sestřičky, báječná paní ředitelka. Teď jsem byl v nemocnici, kde ze mě odčerpali 18 litrů vody, protože tím, jak jsem pořád ležel a seděl, a srdce je slabé, tak jsem byl jak v těch pohádkách, jak jsou ti vyžraní Honzové. 18 kilo je pryč,“ řekl pro deník Super.cz

„Mám už dvacet let chronické srdeční selhání. S věkem zkrátka přicházejí neduhy,“ přiznal později pro eXtra.cz s tím, že operaci by téměř neměl šanci přežít a nebude ji proto ani zkoušet.

Krampol zároveň vyvrátil nepřesnosti, které proběhly v médiích, konkrétně informaci, že mu lékaři odsáli pět litrů vody od srdce: „Jak může být okolo srdce 5 litrů vody, prosím vás. Ale ano, vodu to slabé srdce nestačí zpracovat, tak se to jednou za čas musí odčerpat.“

Jiří nicméně působil vyrovnaně a uklidněně, za čímž může stát jeho nový pohled na život. Kvůli zdravotním problémům totiž najednou vnímá svět úplně jinak: „Já se těším, až přijde jaro. Zjistil jsem, že jedna věc, která je od Pána boha, je to, že mi to dalo ponaučení. Člověk přehodí hodnoty. Zjistí, jakýma blbostma se zabýval, a jak je to nepodstatné. Zdraví není všechno, ale když ho nemáte, tak nemáte nic. Co mi je platný, že budu ve zlatý posteli a venku mít Rolls-Royce, když budu nemocnej,“ řekl Krampol.

A nemá snad pravdu?